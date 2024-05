Los alumnos de Cerámica de la Escuela de Adultos llevan sus creaciones hasta la Casa de la Cultura

La planta baja de exposiciones de la Casa Municipal de la Cultura alberga desde la tarde del martes una selección de la infinidad de trabajos que han elaborado durante este curso 2023/2024 los alumnos del Curso de Reproducción de moldes y piezas artesanales del Centro de Educación de Personas Adultos José Tomás de Mazarrasa de Ciudad Rodrigo, bajo la dirección de la profesora Ana Isabel Jiménez, con quién los alumnos están maravillados.

Como explicó durante la inauguración la propia docente (que es maestra alfarera), con la exposición, titulada Buscando nuestras raíces, han querido “representar la evolución de la humanidad”, al igual que a lo largo del Curso, conocido popularmente como ‘Cerámica’. Así, los contenidos del currículo que tiene esta enseñanza los ha ido adaptando a las diferentes etapas históricas.

La muestra arranca en la Protohistoria, con una serie de piezas hechas a mano, que en vez de ser cocidas con el horno, tuvieron una cocción primitiva (empleando serrín, estiércol de caballo y hojarasca), para lo cual se fueron al campo. De ahí se pasa a la época Fenicia-púnica-ática, donde mandan las ánforas; y posteriormente a la etapa Íbera (el siglo IV antes de Cristo en España), cuando ya se empieza a usar el torno. Esta parte de complementa con una serie de trabajos en plano (a modo de baldosas) correspondientes a la época Musulmana (siglos XI-XIII).

La siguiente etapa protagonista es la Medieval, donde se ha trabajado el esmalte, principalmente en la azulejería. Dentro de la exposición, hay un apartado especial para las lucernas, con las que también se hace un repaso por la historia de la humanidad, centradas en la época Romana (cuando se introduce el molde), aunque también hay lucernas paleocristianas, bizantinas o visigodas (a algunos de estos modelos se le han colocado incluso las III Columnas).

Ana Isabel Jiménez dio las gracias especialmente a los alumnos, porque “me habéis hecho muy fácil la labor como docente”, expresando que estaba “orgullosa de todo el trabajo que habéis hecho”. Asimismo, mostró su agradecimiento al resto del profesorado y a la Dirección del Centro, “por la buena predisposición” para todo lo que ha ido surgiendo. Este trabajo que se ha ido realizando se puede contemplar en una serie de fotografías colgadas en las salas.

La exposición se podrá visitar hasta el domingo 2 de junio, y como complemento, se van a desarrollar una serie de talleres en una de las salas a los que van a asistir alumnos de 6º de San Francisco y de 3º de la ESO del IES Tierra de Ciudad Rodrigo (asimismo está previsto que se acerquen los alumnos de Misioneras de la Providencia-Santa Teresa de Jesús). Por otro lado, el viernes 24, a las 18.00 horas, la Casa de la Cultura albergará una conferencia abierta a cargo de la docente del Curso, titulada Lucernas, indicadores de desarrollo en una cultura.

Durante la apertura de la exposición (en la cual se entregó una lucerna de recuerdo al Ayuntamiento), la directora de la Escuela de Adultos, Ana Isabel Sánchez, comentó que “nuestro centro no tiene tanta visibilidad como otros centros”, remarcando que no solo es un lugar “para sacar el graduado” como antiguamente, sino que cuenta con “una formación amplia” (con Inglés, Francés, Cerámica, Informática, etc.), para personas de Ciudad Rodrigo y la comarca a partir de 18 años.