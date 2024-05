La oposición de Saldeana asegura que abandonaron el pleno porque se incluyó la contratación de un equipo jurídico

Tras las críticas del alcalde de Saldeana a la oposición del PP, por abandonar el pleno extraordinario en el que se iban a aprobar los Planes Provinciales, los concejales populares aseguran que abandonaron la sesión porque “se incluyó en el orden del día la contratación de un abogado y un procurador para ejecutar acciones legales por el alcalde en defensa de su cargo”, dejando así la sesión sin el quorum suficiente para aprobar los puntos incluidos en el orden del día.

Esta actitud fue “una medida de protesta, no fue por los Planes Provinciales. A nadie se le ocurre pensar, como dice el señor alcalde, que fuéramos en contra de nuestro necesitado pueblo, no somos tan irresponsables como nos quiere tachar. Pero no sufra, tiene hasta el 27 de junio para aprobarlos”. Además, añaden que el pleno “era para aprobar la mesa para las elecciones europeas, como así nos lo anunció el secretario, pero el señor alcalde programó otros puntos en el orden del día”.

Asimismo, desde el PP instan al alcalde a que “no nos culpe de poder perderse los Planes Provinciales, culpe a sus concejales, que uno de ellos no asistió y otra lo hizo por videoconferencia..., o haber cambiado de fecha del pleno”.

Por último, instan al regidor a “convocar un pleno y muy gustosamente estaremos para aprobar los Planes Provinciales, nunca para aprobar un abogado y procurador y otras cuestiones inaceptables”.