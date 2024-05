El III Columnas culmina su novedosa Liga Benjamín con el título para Toldos Textiles Acosta

El III Columnas cerró durante la tarde dominical en un concurrido Pabellón de Conde de Foxá la Liga Comarcal Benjamín que ha estrenado durante esta temporada 2023/2024 (siguiendo el estilo de la clásica Liga Prebenjamín del Club) tras no salir un número de equipos suficientes para disputarse una competición federada de categoría Benjamín.

La Liga Benjamín ha contado con un total de 40 niñ@s participantes, repartidos en 4 equipos, que jugaron una fase de liguilla tras la cual se disputaron las semifinales en la tarde del miércoles, para dar paso en la tarde del domingo a la jornada de finales. Esta última tarde se abrió con el duelo por el 3º y 4º puesto entre Carnes DA&SIL y Textiles Acosta, en el que se hizo con la victoria Carnes DA&SIL.

A continuación, fue turno para la gran final entre Toldos Textiles Acosta y Calzados An-Ber, en la que empezó mandando Calzados An-Ber, pero Toldos Textiles Acosta le dio la vuelta al marcador en el transcurso de la primera parte, con goles en el 7’ y en el 15’. En la segunda, se amplió el marcador hasta el 1-4, con goles en el 31’ y en el 35’. Cuando quedaban exactamente 2 minutos para el final, Calzados An-Ber puso el 2-4, lo que le dio algo de picante a los compases finales, pero el marcador ya no se movió.

Nada más cerrarse la final, se produjo la ceremonia de premiación, que se abrió con la entrega de un regalo a cada participante, gracias a la colaboración de varias casas comerciales y del Ayuntamiento. Asimismo, hubo obsequios adicionales para los cinco porteros con los que se ha contado. La ceremonia continuó con la proclamación de Iker, de Toldos Textiles Acosta, como Mejor Jugador, y de Adam, de Textiles Acosta, como Máximo Goleador.

A partir de ahí, fueron subieron al podio a recoger sus medallas y sus copas los 4 equipos participantes, en orden inverso a la clasificación final. En el momento de subir los campeones, Toldos Textiles Acosta, se lanzó confeti, mientras sonaba el We Are the Champions en honor a los primeros ganadores de la Liga Benjamín del III Columnas. El próximo domingo 26 será turno para disputar la jornada de finales de la Liga Prebenjamín, en horario matinal.