El PP llama a la “unidad” para que el Gobierno “escuche” las reivindicaciones ferroviarias

Unas 150 personas (entre ellas numerosos cargos públicos de la formación) asistieron en la mañana sabatina al acto que había convocado el Partido Popular para reivindicar al Gobierno mejoras ferroviarias para la comarca mirobrigense. El acto tuvo como escenario la Plazuela del Conde de Ciudad Rodrigo, donde se dejaron sentir los sones de la charanga que empezó a tocar en la vecina Plazuela del Buen Alcalde con motivo de la Feria del Farinato.

Como se dio a conocer hace unos días, este acto tenía como finalidad reclamar al Gobierno el restablecimiento de los trenes nocturnos que se suprimieron con la llegada de la pandemia del coronavirus, la posibilidad de que algún tren de Media Distancia salga de Ciudad Rodrigo (o de la frontera con Portugal), y especialmente la electrificación de la vía férrea, reivindicando el alcalde Marcos Iglesias “que se electrifique de una vez”, porque “es vital”.

En esta línea, el presidente provincial del PP, Carlos García Carbayo, dijo que “el tren es vital para que haya una base sólida; sin esa electrificación, Ciudad Rodrigo no puede crecer”, evocando Marcos Iglesias que “la autovía fue una realidad gracias al PP y el tren lo va a ser también” (Javier Iglesias remarcó que “me recuerda a cuando pedíamos la autovía”, apuntando Carbayo que “los únicos gobiernos que han dado algo a Ciudad Rodrigo son los del PP”).

De cara a estas reivindicaciones, el presidente de la Diputación, Javier Iglesias, pidió “la fuerza de la unidad para conseguirlo” porque “sino este Gobierno no nos escucha”, indicando que “es innegable la apatía, falta de interés y pulso hacia la comarca de Ciudad Rodrigo del Gobierno de España; no escucha a la comarca”, añadiendo Carlos García Carbayo que “Ciudad Rodrigo siempre ha sido ejemplo de resistencia, que es el espíritu de este acto: nos estamos defendiendo porque son muchos los ataques a la provincia de Salamanca”.

De hecho, llegó a decir que “el Gobierno no quiere saber nada de esta provincia”, quejándose Marcos Iglesias de la “falta de compromiso del Gobierno de España con la provincia de Salamanca: no hay ninguna medida del Gobierno para la zona, no nos puede obviar y dejar de lado”. Según expresó, “le decimos al Gobierno que la comarca de Ciudad Rodrigo y la provincia de Salamanca no somos menos”, asegurando que “el ministro no se preocupa de esta zona que conoce bastante”.

Al respecto, Carbayo expuso que “seguimos esperando la respuesta del Gobierno, queremos reunirnos con el ministro y el presidente” para plantearles las reivindicaciones ferroviarias, preguntándose si “cuesta tanto sentarse” cuando “no les cuesta sentarse a hablar en otros territorios con prófugos de la justicia y personas que no quieren al país”.

Por su parte, Javier Iglesias se preguntó si el hecho de que el Gobierno no haga “lo que tiene hacer” tiene que ver con que “aquí se vota mucho al PP” o con que “el presidente sólo se preocupa de amnistías, indultos y no de lo que nos preocupa a los ciudadanos de a pie”. Al respecto, el propio presidente de la Diputación animó a “contestar en las urnas a lo que nos plantea el Gobierno”.

Durante el acto se habló de las inminentes Elecciones Europeas, mencionando Marcos Iglesias que “sabemos lo que nos jugamos”, porque de Europa depende la Política Agraria Común y el PP es “el partido que ha estado siempre al lado de agricultores y ganaderos”, asegurando Carbayo que desde el PP “venimos apoyando el campo desde hace siglos”. En su intervención subrayó que “necesitamos esa voz en Europa” y que el 9 de junio “hay que responder a los desmanes del Gobierno de España”.

Dentro de esta progresiva ‘desviación’ del contenido central del acto (Marcos Iglesias sacó a colación incluso el Plan del Oeste de Zapatero), Carbayo llegó a “convocar” a los mirobrigenses a acudir a la concentración que ha organizado el PP para el 26 de mayo en Madrid para “defender la igualdad de los territorios y por la libertad”. Finalizadas las intervenciones, los cargos públicos presentes (entre ellos el subdelegado del Gobierno de la Junta en Salamanca, Eloy Ruiz, y el máximo representante del Corredor Atlántico, Luis Fuentes), firmaron simbólicamente en el panel que sirvió de fondo del acto.