Coque y el playoff del CD Guijuelo: "Oíamos en la radio '¡gol en Las Gaunas!' y es un campo histórico, por lo que te hace ilusión"

Coque, jugador del CD Guijuelo, ha atendido a SALAMANCArtv AL DÍA después de haber entrenado en los últimos días tanto en el Reina Sofía como en el Helmántico con motivo del playoff con la UD Logroñés

Partido clave: "Somos conscientes de que será difícil porque ellos son fuertes en casa, pero estamos en un playoff y todo se iguala. Lo que tenemos que hacer es fácil y se trata de meter un gol, que en Guijuelo nos faltó materializar las que tuvimos".

UD Logroñés: "Sabíamos que en casa somos duros y a los equipos que vienen en el Municipal siempre les toca sufrir, pero ahora cambiará la cosa y ellos tendrán más el balón. Si salimos igual de intensos, sin volvernos locos, podemos dar la sorpresa y hay que jugar con el resultado por la prórroga".

Las Gaunas: "Motiva y lo he comentado con los compañeros eso de que oíamos en la radio '¡gol en Las Gaunas!' y es un campo histórico, por lo que te hace ilusión. Será mi primera vez e intentaremos dar la campanada porque lo podemos lograr todos juntos".

Aspecto personal: "He tenido problemas de lesiones, pero he vuelto a entrar al once gracias a la confianza del míster y he podido descansar al no tener muchos minutos, por lo que se notan frescas las piernas".