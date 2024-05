Concierto de fin de curso de las bandas del Conservatorio Profesional de Salamanca

El Palacio de Congresos ha acogido este viernes el concierto fin de curso de las bandas del Conservatorio Profesional de Música de Salamanca.

Los alumnos más pequeños han interpretado obras de W. Williams y un pasodoble de J. Teruel. Después, la banda de 1º a 3º de Enseñanzas profesionales, entre otra cosas, ha interpretado la obra 'How to show our planet', escrita por Rodrigo Tejedor, antiguo alumno del Conservatorio, así como una selección de la archiconocida 'La leyenda del beso'. Para finalizar, la banda de 4º a 6º de Enseñanzas profesionales, junto con el coro de niños del Conservatorio y la soprano y profesora del centro Cristina Teijeiro, han interpretado la impresionante sinfonía nº 4 del compositor holandés J. de Meij. Entrada libre.

FOTOS Y VÍDEO: DAVID SAÑUDO