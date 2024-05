Intolerancia y crispación

“Actualmente nos creemos autosuficientes para decidir y juzgar qué está bien o qué está mal, con independencia de los demás. Todo es subjetivo, personal optativo y “depende” de las circunstancias y de mi opinión”. Las opiniones son consideradas como realidades, confundiendo a la opinión con la verdad. - Seneca decía que las opiniones hay que pesarlas, y no contarlas-. No todo es opinable. Si así fuera, no podríamos cuestionar los actos de nadie, empezando por los frecuentes abusos que se hacen desde el poder, de los que tenemos abundantes precedentes a lo largo de la historia. De este enfoque surgen una serie de actitudes, con las que no pocos “eruditos”, sobre todo el altavoz que nos llega desde la clase política, desde la clase periodística y desde otras tribunas en la que parece que ellos las hubieran descubierto.

El miedo, la violencia, el amor, la traición, los secretos, el poder (y sus sumideros), el tiempo, la satisfacción, la memoria y el olvido, son algunas de las constantes que palpitan entre la conciencia, y las emociones del ser humano.

A veces uno cree que, ya lo ha oído todo y que pocas son las cosas que te puedan sorprender. Pero si uno pone atención y se impregna de lo ocurrido, no pocas veces te supera el cinismo establecido, llegando a evaluar, que la hipocresía no está tan mal del todo; al menos un hipócrita es consciente de que hay algo que debe de ocultar.

Hablan de tolerancia, una palabra que en nuestra cultura está sobrevalorada. Tolerancia significa respeto a las ideas, creencias o practicas de los demás, cuando son diferentes o contrarias a las propias, una virtud difícil porque nuestro primer impulso es, siempre despreciar a quienes no piensan como nosotros. Que me dicen del “Buenismo”, palabra nueva entre el orbe político – periodístico, una actitud que debería resaltar la bondad de la persona y su incapacidad para obrar mal y, sin embargo, considera un atraso las relaciones por su intolerancia al creerse en posesión de la verdad, mientras proclaman una ética de certezas indiscutibles. Y desde esa ética superior se descalifica a cualquiera que no piense igual, tildándolo de integrista, fanático e intolerante.

Estamos utilizando un lenguaje para los poderes públicos, para aplicarlo y utilizarlo como una forma de propaganda y de control: se manipula, se reforma y se retuerce hasta que un concepto repulsivo adquiere unas connotaciones alarmantes, donde nada se puede hacer, salvo seguir preocupados, por lo que muestran los informativos y se debate desde el hemiciclo del congreso, el corro de periodistas y analistas de distintos pelajes entre guerras, hambre, desahucios, emigraciones, y corrupción que no tratan de aliviar. Una clase política a la que nada le importamos la ciudadanía, lo dice bien claro el tono de agresividad, el desplante, la mala educación, las palabras groseras, zafias y estrafalarias que se dan cada día.

A mayores de las provocaciones lanzadas con odio tratando de ridiculizar y fustigar al adversario, convirtiendo el parlamento y foros de debate, en un palenque para la venganza, ¿Qué credibilidad, confianza y seguridad se nos ofrece con estos desplantes, con este vocabulario montaraz, insultante, agresivo e intolerante, que nos ofrecen los foros políticos y parlamentos de debate? Pero lo más atroz, es que la gente parece aceptar con tranquilidad tanto despropósito, y eso sí, es lo que me parece grave. Y aquí lo dejo tu…

Fermín González, salamancartvaldia.es, blog taurinerias