Ya se puede solicitar el cheque bebé de 500€ por cada nacimiento o adopción en 2024

El Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca incluye en su edición de este miércoles el extracto de la convocatoria de ayudas del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo por el nacimiento o adopción de hij@s correspondiente al año 2024, con lo cual a partir de este jueves 16 se podrán presentar las solicitudes para optar a este ‘Cheque Bebé’.

Como es habitual, aquellos que hayan tenido o hayan adoptado un hijo en lo que va de año 2024, tienen 1 mes de plazo para presentar la solicitud (hasta el 15 de junio), mientras que aquellos que tengan o adopten un hijo en lo que queda de año, tendrán 2 meses de plazo para solicitar la ayuda desde el momento del nacimiento o la adopción. En todos los casos, los beneficiarios de las ayudas serán “conjuntamente” los progenitores del niño que figuran en el certificado de nacimiento expedido por el Registro Civil.

Para poder optar a estas ayudas, la unidad familiar debe llevar empadronada en Ciudad Rodrigo desde al menos un año antes del nacimiento o adopción, no podrán tener otros hijos con expediente de absentismo escolar durante este curso académico, ni deudas tributarias con el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, la Agencia Tributaria o la Seguridad Social. Además, los ingresos de la unidad familiar no podrán superar los 820€ netos mensuales de renta per cápita (es decir, los ingresos divididos por el número de miembros).

Cada beneficiario recibirá una única ayuda de 500€ destinada a financiar gastos relacionados con el nacimiento o la adopción. Las unidades familiares beneficiarias tendrán como obligación mantenerse empadronadas en Ciudad Rodrigo 4 años tras la concesión de la ayuda (salvo que haya ‘justificación laboral o familiar’). Las solicitudes se deberán presentar en el Registro General del Ayuntamiento, de forma presencial en la Casa Consistorial, o a través de la Sede Electrónica, en la dirección https://ciudadrodrigo.sedelectronica.es/. La partida total disponible para estas ayudas es de 12.000€.