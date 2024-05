Bocacara libra la jornada taurina bajo una tarde amenazante de agua

Eran las cinco y media de la tarde del sábado once de mayo y llevaba lloviendo a cántaros desde las tres, con granizo incluido, aunque algunos ya no les importara mojarse un poco por fuera de la piel. Hora en la que estaban programadas a cargo de la Peña Taurina El Bocajón y el ayuntamiento de Bocacara la suelta de una vaca, un novillo y dos becerras en la calle Robleana, en la cual este año no se levantó ni pizca de polvo - existe un dicho que no hay mal que por bien no venga.

Quizá la excesiva agua caída horas antes, no dejara la calle en el perfecto estado que el ayuntamiento y miembros de la organización habían dejado con su albero bien compactado, pero, de forma milagrosa, unos minutos después de la hora programada para el evento, dio tregua para disfrutar del acontecimiento taurino tan esperado en Bocacara.

Un gran gentío a pesar de que llovía oro del cielo para el campo se aglomeraba en la calle Robledana convertida en coso taurino media hora antes del que comenzase el evento, teniendo que guardar luego la afición sus paraguas y empezar a quitar prendas de ropa según las nubes grises se iban quitando del cielo.

Salió primero una de las reses hembra con una casta y cuernos impresionantes, rematando contra paredes y “agujas” o talanqueras para los que no son de la zona, dando un juego extraordinario hasta que tuvo que ser retirada con soga al cumplir el tiempo reglamentario en ‘escena’.

Llegó el turno para el esperado toro del cajón de la vecina ganadería salmantina de Aldeanueva, un hermoso ejemplar de pelaje albardado y bien presentado, que transitó varias veces el recorrido todavía encharcado; pudiendo disfrutar un largo rato los valientes mozos demostrando su valentía y destreza ante semejante animal que también tuvo que ser sometido a la cuerda para meterlo a corrales.

Seguidamente salieron al recorrido callejero dos becerras donde esta vez el público se lo pasó también genial, floreciendo más cantidad de jóvenes principiantes que habían estado tras las barreras observando a los más veteranos. La tarde estuvo animada por la Caranga La Clave.

Las fiestas se cerraron con la actuación a partir de la medianoche de la Orquesta SMS en la carpa municipal.