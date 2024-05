Pregón de la Peña ‘La Guarida de Pocholo’ en las fiestas de Águeda

Como cada año durante las fiestas de la pedanía mirobrigense de Águeda, la popular peña de ‘La Guarida de Pocholo’ tiene a bien de celebrar su pregón para comenzar con buen pie la festividad de San Isidro Labrador.

La encargada de pregonar las fiestas en la peña este año 2024 recayó sobre la escritora y periodista Ana de Rojas, muy vinculada a Ciudad Rodrigo y conocedora del mundo rural que fue presentada previamente por Adoración Cañamero, profesora ya jubilada y antigua concejal del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo.

De Rojas nació en Madrid, pero la vieron crecer los interiores del Palacio de Montarco, pues por entonces era su casa. Tras años fuera de Miróbriga, Ana volvió a Ciudad Rodrigo para descansar en la comarca mirobrigense, disfrutando del mundo rural y el entorno natural que la rodea.

Ese disfrute de tranquilidad que con la llegada de las fiestas patronales se rompe en los pueblos, reivindicación que trasladó no a los peñistas sino a los alcaldes de los pueblos, reivindicando celebraciones menos ruidosas por parte de los ayuntamientos a altas horas de la madrugada. Según la pregonera, algo que no es de lógica cuando en los pueblos es la gente mayor la que vive, “las fiestas se hacen para los oriundos y jóvenes que vienen de fuera y no piensan en nosotros los mayores” “Aguantando decibelios muy por encima de lo permitido en zona de viviendas a altas horas de la madrugada”. Por otro lado, salió en defensa del toro en las fiestas, figura más arraigada y de tradición que no puede faltar en España.

Una vez dicho esto, elogió el poblado de Águeda al ver tantos niños y matrimonios jóvenes correteando por la plaza, augurando un buen futuro para el anejo mirobrigense.

Ponderó la vida en los pueblos donde la tecnología no hace tanta mella en aislar a la gente, pues en las poblaciones pequeñas, “todo el mundo se conoce personalmente, tienen trato , se saludan o se ayudan”. En definitiva Ana de Rojas glorificó la vida rural, “un lujo que no todo el mundo se lo puede permitir”.

La sede de la peña se quedó pequeña para acoger al numeroso público asistente, ya que aunque nada tiene que ver con el programa festivo del Ayuntamiento pedáneo, se trata de un acto abierto a todo aquel que quiera asistir. Seguidamente, los peñistas invitaron a un pequeño ágape.