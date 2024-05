Mañueco muestra su apoyo al vacuno de carne en la jornada celebrada en Peralejos de Abajo

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, mostraba este sábado su apoyo al sector del vacuno de carne con su presencia en el acto de clausura de la I Jornada de Promoción del Vacuno organizada en Peralejos de Abajo por el Ayuntamiento de la localidad, a quien le felicitaba, junto a su alcalde, por esta iniciativa.

Durante su intervención, Fernández Mañueco destacó la importancia del sector primario, pero especialmente el ganadero, al que mostró su apoyo expreso. En este sentido, Mañueco recordó las ayudas al campo por la sequía el año pasado, 145 millones, "la Comunidad que más hemos aportado", a los ganaderos afectados por la EHE. Asimismo, avanzó que “en los próximos días se reciban 400.000 dosis de vacunas de la Lengua Azul, nos parece muy importante, si no hay problemas en el laboratorio”, una circunstancia que ha obligado a tomar medidas urgentes para facilitar el movimiento al menos en el interior de la Comunidad. Igualmente, recordó que “estamos bonificando 95% las tasas veterinarias, vamos a facilitar la gestión sanitaria con la habilitación de veterinarios de explotación, siempre lógicamente bajo el control de los veterinarios de la Junta”.

Del mismo modo, Fernández Mañueco señaló que “no solo hay que apostar por la producción si no también por el canal de la comercialización”, A este respecto recordó que “estamos impulsando las nuevas tecnologías, reforzando las marcas de calidad, entre ellas Tierra de Sabor, que es uno de los elementos buque insignia de las comercialización de los productos de Castilla y León, y en este sentido considero que es necesario apostar por centralizar la comercialización de vacuno de carne, trabajar unidos, y desde el Gobierno de Castilla y León estamos a vuestro lado, estamos con los ganaderos, estamos con los profesionales del campo”.

Parta Mañueco, “tenemos muy claro que el vacuno es fuente de riqueza sin duda, pero también fuente de valor social porque ayuda al medio rural, a la gente que vive en los pueblos pequeños, crea empleo y fija población en el territorio. Y apoyamos también vuestras reivindicaciones porque queremos que se pongan las mismas condiciones para aquellos productos que vienen de fuera de España a aquellos productos que sean de la UE, que es lo que se quiere, producir en igualdad, queremos rechazar las injusticias y las desigualdades”.

Finalmente, el presidente de la Junta se comprometió a “remar siempre a vuestro favor, aunque a veces tengamos momentos de diálogo o incluso de discrepancias, pero siempre buscando un punto de equilibrio”.

Por su parte, el alcalde de Peralejos de Abajo, Alfonso Castilla, agradecía a Fernández Mañueco su presencia en esta jornada, así como a los intervinientes en las ponencias, ganaderos colaboradores y asistentes, así como a los colaboradores en la organización de esta jornada, la cual señaló como objetivo “ayudar a promocionar un sector muy importante” para el mundo rural, pues como señaló “sin los ganaderos, nuestros pueblos no tendrían vida. Son sin duda el sustento del mundo rural, el motor económico y social de nuestros pueblos”.

A este respecto, Castilla señaló que “el sector primario, al cual pertenezco, es esencial e indescriptible para toda la sociedad porque lo que hacemos es producir alimentos para toda la población”, por lo que pidió “a nuestros gobernantes que sean conscientes y responsables que hay un sector que es el primario, al que hay que ayudar de manera incondicional”. En su opinión, “una provincia, una región o un país que no apoya el campo tiene asegurado su fracaso y su ruina. Nuestros gobernantes tienen que defenderlo con sentido común y hablando con la gente del campo, no como está ocurriendo ahora que prevalecen las ideas globalistas, ecologistas, medioambientalistas y verdes impuestas por una Agenda 2030 que está arruinando el sector primario, con una burocracia inadmisible y unas exigencias insoportables”, para finalizar con críticas al ministro de Agricultura por su silencio ante la petición de los ganaderos salmantinos de un encuentro para abordar un Plan contra la Enfermedad Hermorrágica Epizootica (EHE), una plaga “que está mermando nuestra cabaña y el Ministerio mira para otro lado”, sentenció, recordando también la gestión nacional de la tuberculosis bovina: “No podemos consentir que los ganaderos sigan matando vacas en las campañas de saneamiento cuando las pruebas que se llevan haciendo 40 años han demostrado que no son eficaces”, por lo que pidió un “cambio en los protocolos del Plan Nacional y que se dejen de matar animales, no sigamos arruinando familias”.

Aunque reconoció el apoyo de la Junta de Castilla y León en aspectos como la gestión y control del lobo, la gestión de la tuberculosis bovina y las ayudas a los ganaderos afectados por la EHE, Alfonso Castilla también tuvo críticas para la Junta de Castilla y León, especialmente en lo referido a la burocracia y al escaso apoyo que tienen los jóvenes para que se produzca el relevo generacional en el campo: “Los ganaderos queremos que nos dejen trabajar con tranquilidad, sin tanta burocracia, y vivir en nuestras explotaciones. Pedimos un gran atractivo en el sector primario y seguro para los jóvenes. Queremos vida en nuestros pueblos”, para finalizar afirmando que se está poniendo en riesgo la soberanía alimentaria y la viuda en los pueblos.

Desarrollo de las tres ponencias

Antes del acto de clausura y una breve visita a la exposición de ganado que acudió a este evento, la I Jornada de Promoción del Vacuno arrancaba con una ponencia que llevaba por título 'Sanidad animal: novedades por reducción de prevalencia y actuaciones de futuro', charla muy relacionada con los últimos datos conocidos sobre la incidencia de la Tuberculosis Bovina, y que corría a cargo de Juan Luis Delgado, portavoz de la plataforma Unión por la Ganadería (UpG), además de presidente de ASAJA Salamanca

Delgado destacó la profesionalidad del sector y la calidad del vacuno español, yr4ecordó que en UpG viennen trabajando por problemas sanitarios como la tuberculosis bovina, la EHE, y la Lengua Azul. Recordó algunos de los logros conseguidos desde la creación la UpG como la recuperación de la calificación de las explotaciones positivas en dos meses, el plazo de 45 días para confirmar el positivo en tuberculosis, la implantación de cebaderos seguros con animales positivos, “y se autorizan con más facilidad”, además de ayudas económicas para la creación de cebaderos y con nueva partida en los nuevos presupuestos de CyL. También recordó las ayudas logradas para los afectados por la EHE, “aunque escasas”.

Asimismo, señaló haber conseguido que la Junta autorizase a veterinarios privados la realización de saneamientos, aunque finalmente no ha sido posible por cuestiones de legalidad, lo que ha llevado a una nueva redacción de la ley que será aprobada en los dos próximos meses, por lo que también criticó al Gobierno de coalición de CyL, “aunque lo hicieron con la mejor intención”, por lo que su principal crítica la dirigió a los grupos en la oposición por presentar enmiendas a la orden inicial. Asimismo, señaló de imposible llegar a erradicar la Tuberculosis Bovina en 2030, afirmación que basó en el tiempo que ha supuesto este objetivo en otras comunidades y provincias españolas, y los datos actuales en cuanto a cabaña ganadera y prevalencia de la enfermedad en provincias como la salmantina.

La segunda de las ponencias de la mañana la realizaba Agustín Francisco Román, presidente de Veproasa, quien habló de 'La importancia de la figura del veterinario de explotación en la rentabilidad'. Román calificó de “barbaridad” la propuesta desde el Ministerio de prescindir de la figura de gerente de explotación “porque la del veterinario irá de camino”. En su opinión, “el veterinario de explotación debe actuar como gerente de la explotación de acuerdo con el ganadero para decidir el plan para mejorar la rentabilidad” sobre la base de la “sanidad animal, el manejo, la alimentación y la genética”. A esta ponencia seguiría la ofrecida por Javier López, director de Provacuno, y que llevaba por título 'Provacuno, una herramienta para el sector', donde informó de las distintas campañas llevadas a cabo por esta organización y Fans del Vacuno de Carne, desde su nacimiento en 2014, en defensa de la carne de vacuno.

Degustación de carne de ternera

Tras la visita a la exposición de ganado, a las tres de la tarde comenzaba la parte popular de la jornada con una degustación de carne de ternera asada estilo 'Burduntzi', por el asador vasco Karlos Ibarrondo, 323 kilos de ternera cruce de morucha y limusín que pudo degustar el público asistente y autoridades.

Asimismo, la programación continua, a partir de las cinco de la tarde, con actividades lúdicas y de ocio tales como la actuación de sevillanas Amigos del Rocío; la actuación de canción española de 'El Niño de Boadilla'; juegos infantiles con paracaídas, yincanas, tatuajes e hinchables, unos actos que estarían amenizados por los sones de la gaita y el tamboril de Jorge Sousa.

El broche a la jornada lo pondrá una disco-móvil patrocinada por el Bar Peralejos.