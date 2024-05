Los escenarios y las curiosidades de la cita con la gloria en un duelo que no se da desde 2015

La premisa de partida es sencilla: si el Ciudad Rodrigo gana el domingo en el Francisco Mateos a la Gimnástica Medinense, ascenderá de forma directa a 3ª Federación, además de ganar por primera vez en su historia la Regional de Aficionados. Asimismo, al Ciudad Rodrigo le vale otra cosa: haga lo haga, ascenderá y será campeón si el Atlético Mansillés no gana el partido que le medirá a la misma hora al Béjar Industrial en tierras textiles.

En el peor escenario, si el Ciudad Rodrigo empata o pierde y el Atlético Mansillés gana, los mirobrigenses jugarían el playoff de ascenso, con 4 equipos involucrados (2 del Grupo A y 2 del Grupo B) y dos eliminatorias a ida y vuelta, teniendo asegurado jugar los partidos de vuelta en el Francisco Mateos, ya que tiene más puntos que los dos equipos del Grupo A que lo jugarán, Villamuriel y Turégano (e incluso más que el campeón de este Grupo, Briviesca, que a falta de una jornada suma 57 puntos frente a los 65 que tiene ya el Ciudad Rodrigo).

En este playoff hay como mínimo dos premios en juego, que no pueden ser para el mismo equipo: una plaza en 3ª, para el ganador; y una plaza en la Copa del Rey 2024/2025, para el perdedor de la final. A esos premios se puede añadir uno más, otra plaza en 3ª, si el equipo de Castilla y León que llegará a la final del playoff de ascenso de 3ª a 2ª Federación consigue superarla. En este supuesto, la plaza adicional en 3ª sería para el perdedor de la final del playoff, corriendo la plaza en la Copa del Rey al ‘mejor perdedor’ de las semifinales del playoff.

En torno a la Copa del Rey, hay que recordar que Unionistas B no puede jugarla al ser filial, con lo que si se meten en el playoff, no podrían optar a este premio, corriendo el turno si quedasen en posición de lograrlo. De este modo, en el escenario más enrevesado, la plaza en la Copa podría acabar en manos del ‘peor perdedor’ de las semifinales del playoff. Dicho de una forma más sencilla, la plaza en la Copa será para el ‘mejor equipo que no ascienda’ siempre que no sea Unionistas B.

Por completar este escenario, la plaza en la Copa del Rey será para jugar la ‘ronda territorial’ frente al representante de otra comunidad autónoma. Quién la supere (es una única eliminatoria), jugará contra uno de los 16 equipos de 1ª División que no irán a la próxima Supercopa de España (es decir, todos menos Athletic de Bilbao, Mallorca, Real Madrid y Girona o FC Barcelona). Sin ir más lejos, con este sistema de competición, el año pasado el Turégano se metió en Copa como mejor perdedor de las semifinales del playoff y llegó a jugar contra el Celta de Vigo.

Pero volvamos al domingo. Los dos partidos con el ascenso directo en juego tienen hechos llamativos, incluso ‘cruzándose’: el Ciudad Rodrigo no gana a la Gimnástica Medinense en el Francisco Mateos desde 2008, justo el año en que fue fundado el Atlético Mansillés, que apenas lleva 4 temporadas con la actual en Regional.

> El histórico

Respecto a esa última victoria de los mirobrigenses ante la Medinense, tuvo lugar exactamente el 27 de abril de 2008, por 2-0. Desde entonces, ha habido 5 duelos entre ambos equipos en Miróbriga, con dos derrotas locales (1-2 en la 2009/2010 y 2-4 en la 2010/2011, la temporada en la que el Ciudad Rodrigo acabó con 7 puntos) y 3 empates: a 1 en la 2008/2009 y en la 2012/2013, y a 0 en la 2014/2015.

Ese 0-0 se produjo el 25 de enero de 2015, estando en el 11 inicial mirobrigense tres jugadores que siguen en la plantilla, Maza, Alberto García y Rober, recientemente recuperado para la causa. Aquel encuentro tuvo un cariz especial, porque fue justo el partido posterior al recordado derby entre el Béjar y el Ciudad Rodrigo de la patada desde la grada a Aris Marcos. Así, el Ciudad Rodrigo saltó al campo con una pancarta con la leyenda No a la violencia, no al racismo, y el que era su vicepresidente, Pedro García, dio lectura a un comunicado al respecto.

A aquel partido llegaron ambos equipos en una situación clasificatoria parecida a la actual: el Ciudad Rodrigo era 2º y la Gimnástica Medinense, penúltima, dándose la circunstancia que aquella temporada acabó con el escenario que se puede repetir ahora: el Ciudad Rodrigo ascendido y la Medinense descendida a Provincial. Precisamente, el equipo vallisoletano no había vuelto a pisar Regional hasta esta temporada (por cierto, que la 1ª vez en la historia en que se enfrentaron ambos equipos fue en 3ª División en 1963/1964, ganando los mirobrigenses 3-2).

> Lo que se juega la Gimnástica Medinense

La Gimnástica Medinense llega a Ciudad Rodrigo 4ª por la cola, descendida de momento por arrastre, esperando un milagro que les permitiese salvarse. En concreto, los vallisoletanos están un puesto por encima del descenso directo que marca el Salamanca CF UDS B, sacándole dos puntos. Éste equipo visita en la jornada final al colista, la Bovedana zamorana, con lo que es ‘probable’ una victoria. En ese caso, la Medinense sólo quedaría delante suyo ganando en el Francisco Mateos (el empate no le sirve al tener el goal-average particular perdido).

Por completar la explicación, el que quede 4º por la cola se libra del descenso directo, pero tiene que esperar todos los ascensos posibles por arriba para escapar del descenso por arrastre. Para empezar, que el equipo de Castilla y León que llegue a la final del playoff de ascenso a 3ª a 2ª Federación consiga subir. Esto provocaría –se supone, que no lo pone claro en ningún lado- que también ascendería a 3ª –ya que quedaría una vacante- el perdedor de la final del playoff de ascenso de Regional a 3ª.

Dado este caso de doble ascenso vía playoff, si los dos equipos fuesen del Grupo B, el 4º por la cola de éste Grupo se salvaría de bajar por el arrastre que de momento provoca el descenso de dos equipos de 3ª al Grupo B de Regional de Aficionados, Laguna y Ponferradina B (el otro descendido de 3ª pertenece al conjunto de provincias del Grupo A de Regional).

> Y el Mansillés...

Mientras que el rival del Ciudad Rodrigo se juega ‘algo’, el del Atlético Mansillés, el Béjar, únicamente se juega acabar con buen sabor de boca su satisfactoria temporada de regreso a Regional (precisamente, el único precedente entre ambos en Béjar (2-5) data de la campaña en la que el equipo textil dio con sus huesos en Provincial).

Aunque el Mansillés sueña con el ascenso directo si pincha el Ciudad Rodrigo, a la hora de intentar ganar en un campo complicado como es el del Béjar llega un poco ‘mermado’ por voluntad propia. Según se puede deducir del acta de su partido contra la Bovedana del pasado sábado, hasta 4 jugadores forzaron la 5ª amarilla para así cumplir el partido de sanción por acumulación de amonestaciones frente al Béjar y ‘llegar limpios’ al playoff de ascenso.

Esos 4 jugadores son titulares o habitualmente titulares, entre ellos su máximo goleador del curso, Adrián Puente, que lleva 9 goles (3 de ellos logrados el sábado anterior frente a la Bovedana), y su capitán, Luis Pacios, que para quién no lo sepa también es presidente del Atlético Mansillés, club que tuvo una aparición en enero de 2023 en La Resistencia, con el cantante Quevedo de por medio. Esta es la historia: https://www.diariodeleon.es/deportes/230124/195530/atletico-mansilles-comparte-protagonismo-cantante-quevedo.html. Como Broncano y su programa, el Ciudad Rodrigo y el Atlético Mansillés también quieren acabar en ‘La 1’ [posición].