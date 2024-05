La empresa El Pilar celebra su comida anual de socios

Como cada año por estas fechas, la empresa de autobuses de pasajeros El Pilar celebró con sus socios una comida anual en las instalaciones del Conde Rodrigo II que serviría para confraternizar y hablar de forma menos distendida del aspecto empresarial.

No es baladí recordar a nuestros lectores que la empresa El Pilar es una de las más antiguas de Ciudad Rodrigo, estando a las puertas de cumplir los cien años de existencia y, que posiblemente no haya ningún mirobrigense o comarcano que no haya contratado los servicios de autobús para desplazarse a cualquier pueblo o a la capital charra.

Historia

Fundada por Pilar Sánchez Cilleros en 1928 prestando servicios de transportes de mercancías y pasajeros desde Ciudad Rodrigo a Salamanca y viceversa, tras varios intentos fallidos de otras empresas de aquella época.

Tendrían que pasar siete años hasta que un 15 de octubre de 1935, Alipio Martín Sánchez, hijo de Dña. Pilar, fuera quien firmara con la Compañía Nacional de los Ferrocarriles del Oeste de España un contrato de explotación entre Ciudad Rodrigo- Salamanca. No sería hasta el mes de julio de 1966 cuando se constituyera la empresa El Pilar tal y como se conoce hoy en día, haciéndose cargo en noviembre de 1967 de la línea de autobuses Ciudad Rodrigo- Salamanca.

Actualidad:

Una gran flota de vehículos trasladan pasajeros todos los días hacia la ciudad del Tormes y regresan hacia la del Águeda, haciendo paradas intermedias para bajar o subir pasajeros del Campo Charro y del Yeltes, continuando su trayecto hacia la frontera portuguesa.

Para continuar con el buen servicio, recientemente se ha añadido a la flota un vehículo nuevo de 55 plazas y otro de 35, a los que sumarán próximamente otros tres autocares de diferentes tamaños dotados con las mejores comodidades para este tipo de trayectos cortos.

Sin duda es un proyecto de inversión muy importante para la empresa pensado en el confort y seguridad de pasajeros y conductores.

Como información adicional habría que apuntar que durante todos los días de la semana las oficinas de la estación de autobuses de Salamanca se encuentran abiertas al público; en Ciudad Rodrigo estarán abiertas de lunes a viernes durante en horario laboral.