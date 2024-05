El Bolsín dice que es “ilegal” la supresión del Premio Nacional de Tauromaquia

El Bolsín Taurino Mirobrigense ha difundido una declaración (que reproducimos íntegra a continuación) en torno a la supresión del Premio Nacional de Tauromaquia por parte del Ministerio de Cultura. Además de considerar “lamentable” la decisión, el Bolsín Taurino dice que la supresión es “ilegal”, aunque no explica los motivos. Por el contrario, el Bolsín ensalza su propia trayectoria y define la decisión como “contraria” a “las más auténticas tradiciones y costumbres arraigadas en nuestras gentes y en nuestros pueblos”. Esta es la declaración:

El Bolsín Taurino Mirobrigense, de Ciudad Rodrigo, el primer bolsín del mundo taurino, con 67 años de antigüedad, quiere unirse al movimiento generalizado de repulsa producido por la ilegal e injusta decisión del ministro Urtasun de eliminar a la Tauromaquia de la concesión de los premios a las Bellas Artes, promovidos por el Ministerio de Cultura del que es titular.

Nuestro Bolsín, nacido en una España llena de carencias, tuvo como principal finalidad ayudar a quienes con ilusión y valor querían abrirse paso en la arriesgada y difícil profesión de toreros, a pesar de que en la mayoría de los casos carecían de todo tipo de medios para ello.

En esta altruista labor, nuestro Bolsín ha sido un ejemplo que ha arraigado con la creación de muchos otros similares en toda España e incluso fuera de ella. Y contando siempre con la generosidad de numerosos ganaderos de nuestro país e incluso de Portugal, así como de instituciones públicas y privadas fundamentalmente de nuestro Ayuntamiento, Diputación Provincial y Junta de Castilla y León que precisamente nos honró con su importante premio a la Tauromaquia en el 2021.

Por todo ello, nos resulta lamentable que el Ministerio de Cultura haya adoptado esta decisión, no sólo contraria a la legalidad vigente, sino a las más auténticas tradiciones y costumbres arraigadas en nuestras gentes y en nuestros pueblos.

Nuestro folklore salmantino tiene una copla que así lo dice: “Sr. Alcalde, Sr. Alcalde que si no hay toros tampoco hay baile y si no hay baile tampoco hay misa, porque los mozos no la precisan”. Esto es, los toros son la base de la celebración y sin ellos sobra todo lo demás. ¿Lo entenderá ello el Sr. Urtasun que, como ministro de Cultura, debería saberlo?

Otro ministro, precisamente castellano-leonés, ha calificado todo este dislate incluida la Tauromaquia, como “irrelevante”. Deberíamos recordar al mismo que quiénes adoptan estás decisiones y quiénes las justifican pasarán sin pena ni gloria como tantos otros dirigentes que intentaron suprimiría y, sin embargo, como dice la vieja película de los 40, aunque les pese “La fiesta sigue”, como seguirá nuestro Bolsín en su apoyo incondicional a la Tauromaquia y quienes la protagonizan jugándose muchas veces la vida para crear arte y, por lo tanto, cultura para todos”.

Ciudad Rodrigo, 10 de mayo de 2024