El IES Tierra alcanza el cénit de su ‘Gira musical 23/24’ sobre las tablas del Teatro Nuevo

Como es tradición todos los años por estas fechas desde 2006, el Teatro Nuevo Fernando Arrabal abrió sus puertas en la mañana del jueves a los alumnos y profesores del IES Tierra de Ciudad Rodrigo, para que llevasen a cabo el habitual concierto en el que muestran a toda la comunidad educativa sus habilidades musicales. Este año, este concierto tuvo un cariz especial, ya que forma parte de la ‘Gira’ (así se llega a denominar en unas camisetas) que está realizando el IES Tierra durante este curso 2023/2024 gracias a su actual profesor de Música, Sergio Caballer.

Así, de forma previa a esta clásica cita sobre las tablas del Teatro en la que los alumnos tocan instrumentos, cantan e incluso bailan ligeramente, ya hubo un concierto por Santa Cecilia en el Pabellón Eladio Jiménez, y conciertos de Navidad y Primavera en los últimos días del 1º y 2º trimestre, con la involucración de un amplísimo número de alumnos, así como de profesores, que han conformado incluso una banda, denominada ‘Los Terrícolas’.

El concierto en el Teatro se abrió con un número de música con las manos, antes de pasar a los distintos grupos, que mostraron que este IES Tierra tiene “mucha música y muchos músicos”, según Sergio Caballer. Por un lado, los alumnos de 2º de la ESO B tocaron varias piezas del Romanticismo y el Barroco, como el Himno a la Alegría, mientras que los de 2ºA ofrecieron dos piezas modernas, Every breath you take y The Final Countdown. A continuación, alumnos entremezclados de este nivel interpretaron varias piezas más, entre ellas El Patio o Como Camarón.

Intercalada con esas actuaciones tuvo lugar la presentación formal de la guitarra eléctrica que se ha creado –con madera de fresno- en el Departamento de Madera del IES, subiendo a explicar el proyecto un profesor, Rubén, y un alumno, Uriel, que la ha creado junto a Fran. Tras la explicación formal de la elaboración (con imágenes del proceso) tuvo lugar una demostración con la misma por parte de otro docente, avanzando Uriel que la guitarra va a quedar en el Departamento de Música para ser usada de ahora en adelante.

El concierto continuó con los alumnos de 3º de la ESO, que ofrecieron un repertorio de lo más variado, ya que alternaron una pieza de Mozart con una de folk como Esta noche ha llovido, con otras de funky como Uptown Funk, y hasta Mi gran noche de Raphael. El siguiente turno fue para varios alumnos de 4º de la ESO, que ofrecieron con varios instrumentos un único tema, Sweetbox.

Además de para el Inglés, el concierto también tuvo hueco para el Francés, subiendo los alumnos de 2º y 3º de la ESO de esta asignatura a cantar dos piezas en esta lengua, Chez Toi (que pertenece a la representante de Francia en Eurovisión 2024) y Ramenez la Coupe a la Maison. Las actuaciones de los alumnos se cerraron con Carlos, de 1º de Bachillerato, al piano; y Adrián, de 4º de la ESO, al saxo, interpretando una pieza conjunta además de otra cada uno en solitario.

Los encargados de rematar el concierto fueron un grupo de 12 profesores (acompañados de un alumno a la batería), Los Terrícolas, que ofrecieron un completo repertorio con Hey Jude, Boulevard of Broken Dreams, Zombie, El roce de tu cuerpo o Flowers. El acto finalizó con un agradecimiento público al profesor de Música, Sergio Caballer, quién “ha unido a alumnos y profesores en un baile armónico”, según destacó otra docente. Previamente, Sergio Caballer había animado a los alumnos a “consumir música en directo, es más bonito”.

A la Gira musical 2023/2024 del IES Tierra de Ciudad Rodrigo le queda en principio una última cita, el 21 de junio, con un Festival de Fin de Curso.