San Felices de los Gallegos celebra este fin de semana la 172ª edición de las fiestas de El Noveno

En San Felices de los Gallegos ya está todo preparado para celebrar un año más las fiestas de El Noveno, una celebración que se remonta al año 1852 y que tiene como origen la promulgación -el día 11 de mayo- de la Real Sentencia que liberó a los vecinos de San Felices de los Gallegos, Ahigal de los Aceiteros y Puerto Seguro del impuesto del noveno de sus frutos a la Casa de Alba. Desde ese año los sanfeliceños se vuelcan en los actos conmemorativos del triunfo del pueblo sobre el Señor Feudal, actos protagonizados por los festejos taurinos, tradicionales encierros a caballo y capeas de novillos y vaquillas en el peculiar coso taurino de carros de labranza. La conservación de estas tradiciones supuso la declaración de El Noveno como Fiesta de Interés Turístico Regional en el 2005.

Y un año más, en esta 172ª edición de El Noveno, las capeas y novilladas tendrán como escenario el coso taurino formado por 47 carros de labranza montando en la Plaza de San Felices. A primera hora de la mañana del ayer lunes vecinos de todas las edades se dieron cita en la plaza de la villa entre los carros dejados alli por sus propietarios el día anterior. Los dueños de los carros asistieron al sorteo, en la casa consistorial, que determinó el lugar que cada carro ocupará en el recinto. Una vez distribuidos los puestos, propietarios, obreros municipales y voluntarios procedieron al montaje del coso, empezando por el lado norte del ágora. Cada carro fue arrastarado a su sitio, ajustados y atados firmentente entre sí, hasta que se completó el recinto, una compleja operación que la experiencia de tantos años permite ejecutar sin apenas dificultad.

El histórico coso quedaba completado tras la colocación de las vallas y de los palenques sobre las carrocerías, desde dónde cada familia propietaria del carro y el público seguirán los festejos taurinos del Noveno que se celebrarán los días 10, 11 y 12 de mayo y que un año más, atraerán a cientos de aficionados de los pueblos del entorno y de toda la provincia.

Encierros, capeas y verbenas

En el programa de fiestas, elaborado por el Ayuntamiento y la Comisión de Festejos, tienen un protagonismo destacado los espectáculos taurinos, encierros a caballo y capeas de novillos y vaquillas, como fue desde el origen de la fiesta. Durante muchos años los astados eran donados por los ganaderos de la villa, tradición que se intenta mantener con el llamado 'Toro de la Villa' que compran y donan particulares o las peñas, Este año el grupo 'Amigos de El Noveno' aportará dos novillos para las capeas y Red Distribuidora Salamanca SL el Toro del aguardiente del sábado. Hay otras aportaciones a la fiesta como las pastas que donan las Madres Agustinas del convento y la panadería Vicen para el festejo del toro del aguardiente o de las Madres Agustinas. Donan las pastas que vamos a dar en el toro del aguardiente y los productos donados por empresas de San Felices, Ahigal de los Aceiteros y Puerto seguro para la Cesta del Noveno que se ha sorteado para conseguir fondos para la fiesta.

Las verbenas en las noches del fin de semana y las Peñas que animarán las calles durante todas las fiestas son otra parte importante de la celebración, sin obviar uno de los actos más emblemáticos de El Noveno: la Lectura de la Real Sentencia, que este año realizará la alcaldesa de San Felices, Mariam Redero Campo.

MARIAM REDERO / ALCALDESA DE SAN FELICES DE LOS GALLEGOS

"Estoy muy contenta porque la gente está participando un montón"

Es el primer año que va a vivir el Noveno como alcadesa, y además va a leer la Sentencia. ¿Qué sentimientos le despierta: emoción, ilusión, nervios?

Mucha emoción, leer la Sentencia me despierta muchísima emoción. Luego, tengo nervios, muchísimos, pero no por el tema de la organización de la fiesta, pues con Elena que es maravillosa, con Jose me ha resultado fácil. Sí tengo miedo porque pase algo, que la gente tenga algún accidente, eso me quita el sueño sinceramente. Por lo demás, estoy muy contenta porque la gente está participando un montón, los de la Comisión de Festejos me lo están haciendo muy fácil; les di las gracias el otro día. No ha habido una discusión, no ha habido un problema. Todo ha ido muy bien. Estoy super agradecida porque me lo han hecho muy fácil todos.

El programa del Noveno está muy marcado: encierros y capeas, verbenas, Lectura de La Sentencia. Pero este año encontramos algunas novedades, no?

Primero recuperamos el Paseillo de Peñas que nos parece importante porque las Peñas son una parte muy importante de las fiestas. Hace muchos años que no se hace. Las peñas saldrán desde el Caño hasta la Plaza, donde se quedarán para la siguiente novedad: El Pregón. Yo siempre he pensado que tanto Ahigal de los Aceiteros como Puerto Seguro tenían poco protagonismo en El Noveno y la fiesta realmente es de los tres pueblos. Entonces este año hemos empezado con una pinceladita, el próximo año será más la participación. Este año decidimos hacer un pregón, lo echamos a suertes y le tocó al alcalde de Ahigal, Oscar Sanchez, que está nervioso, pero está encantado. Estamos muy contentos de que Oscar haga el pregón. Otra de las novedades de este año ha sido el Concurso de carteles del Noveno 2024, que ha tenido muy buena acogida.

En el apartado taurino es reseñable la presencia en el cartel taurino de dos jovenes de San Felices de los Gallegos, Álvaro Rojo y Rubén Nuñez 'El Sanfe'. ¿es una apuesta por los toreros locales?

Claro, por supuestísimo. Para empezar, ellos dos son amigos y les hace mucha ilusión torear juntos. El año pasado Rubén no pudo torear aquí, por diversos motivos. Este año nos pusimos en contacto con el director de la escuela taurina de Salamanca y se ha ocupado de todo -Rubén está en la escuela de Palencia-. Álvaro ha toreado aquí ya dos años, Rubén va a torear por primera vez en su pueblo y hacerlo con su amigo es importante. Ellos están encantados y nosotros también. No hubo ninguna duda por parte de la Comisión de Festejos: teniendo dos toreros en el pueblo pues que toreen los dos. En San Felices hay mucha tradición taurina: ha habido más chicos que han intentado ser taurinos, y para ellos es muy importante el apoyo que les da el pueblo.

¿Qué más destaca del programa de fiestas?

Lo hemos hecho con mucha ilusión. Hemos visitado muchas ganaderías, los chicos de la comisión se han puesto de acuerdo unanimemente para elegir el ganado. Hemos traído los novillos antes al campo, los encerradores los han probado en el campo, los novillos han entrado muy bien al caballo. No ha habido ningún problema, todo ha ido bien, muy tranquilo: yo no me esperaba que fuera así de tranquilo. Ójala que no pase nada para poder decir: hemos tenido un Noveno perfecto.

Pasando a temas del día a día en el pueblo, ¿Qué balance hace del primer año, escado, al frente del Ayuntamiento de San Felices?

Estoy muy contenta. Cuando entras en el ayuntamiento todo te da un poco de miedo, no sabes como van a ser las cosas, pero la verdad yo siento que la gente está contenta, evidentemente no todo el mundo va a estar de acuero con todo lo que hagas, pero en general, si haces un cómputo de todo el año estoy contenta. Mis compañeros de la Corporación son increibles, fenomenal, como me siento tan apoyada por mis compañeros, por Elena, Jose, Dani... que me lo han puesto tan fácil. Me siento bien con los vecinos, son muy agradecidos, hay de todo logicamente, pero yo intento escuchar a todo el mudo, yo vengo todos, todos los días al ayuntamiento, intento escuchar a todo el mundo y si se le puede dar una solución se le da y si no se puede se le explica por qué no es posible darle una solución. Hay gente que piensa que su problema es responsabiliad del Ayuntamiento y por desgracia hay que explicarles que no, que es un problema personal, que si necesita ayuda se la vamos a dar pero esos problemas son suyos. Me siento bien, ha sido un año muy bonito, la verdad.

¿Qué actuaciones se han realizado en estos meses?

Las necesidades del pueblo son muchas, muchas, muchas. Como tu sabes bien San Felices es conjunto historico artístico, esto es una complicación trememda, sobre el papel está muy bien pero en la práctica es complicado. Hemos retomado cosas que no estaban decididas como las normas urbanísticas. Queremos utilizar un dinero que nos han mandado ahora para mejorar la entrada del pueblo: queremos que la gente cuando llege al pueblo diga ¡qué bonito!, y le apetezca a entrar. Se ha terminado la Musealización del castillo, un proyecto de la anterior legislatura. Nosotros nos hemos movido un poco para que las instituciones estuvieran presentes el día de la inauguración, como estuvieron, porque creemos que es importante que nos conozcan.Vamos a ampliar el proyecto, la Junta de Castilla y León está con nosotros, ampliaremos el proyecto bastante, bastante. También vamos a arreglar los caminos del pueblo: nos hemos puesto en contacto con la empresa que hizo los caminos de concentración. Han pasado más de 20 años, no han tenido mantenimiento y prácticamente hay que hacerlos de nuevo. A corto plazo, ya, es decir cuando pase el Noveno. Yo creo que estamos haciendo cositas, poco a poco pues evidentemente todo no se puede hacer todo junto, llevamos menos de un año. Yo estoy contenta con lo que hemos hecho y con la visivilidad que le hemos dado al pueblo en este año, un montón. También hay que resaltas las rutas de Turismo de Dani, las actividades de la asociación Alhóndiga, que está trabajando muchísimo todo el año, en verano y tienen un programa de verano espectacular, todo el mundo ha reaccionado muy bien.

¿Qué proyectos concretos le gustaría hacer?

Pues muchas cosas. Me encantaría arreglar la Plaza del Castillo como se merece, hace falta mucha pasta; me encantaría poder recuperar todo lo que es los alrededores del castillo para que se vea el explendor que tiene el castillo. Tenemos un montón de documentos napoleónicos -de cuando estuvieron los francese en el Sitio de Ciudad Rodrigo-, muchísimos, guardados y catalogados y me encantaría poder mostrarselos a la gente en un museo. La Diputación la verdad es que nos está apoyando bastante, pues no han incluido en el Sitio de Ciudad Rodrigo, me siento muy apoyada por Diputación y la Junta de Castilla y León y es importante verte apoyada en ese sentido.

Hablé con el Director general de turismo de la Junta cuando vino a la inauguración de la musealización del castillo, sobre el cuartel de la guardia civil (propiedad del ayuntamiento desde hace años). Habría que hacer algo, viviendas o un hotel, un hotel sería muy bueno para toda la zona, porque no tenemos camas. Como viviendas no sería tan difícil por ya están hechas, sería recuperarlas, como apartamentos. No tenemos vivienda para alquilar que es una cosa importantísima: hay gente que viene y pregunta por vivienda para alquilar y no hay. Qué pasa; es la pescadilla que se muerde la cola, tu tienes una casa o corrales que prodrias arreglar para hacer una casa, un apartamento pero no hay dinero. Hay gente gente joven de aquí que no encuentra vivienda, que podría vivir aquí y se tienen que ir a vivir donde encuentran. Desde el ayuntamiento se podría echar una mano y desde la Mancomunidad también, La mancomunidad para mí es como un ayuntamiento de ayuntamientos y que se dedique solamente a gestionar la recogida de basura, es que no me entra en la cabeza. Los alcades de los pueblos de la mancomunidad del Abadengo es gente super agradable, con los que se puede hablar. Hemos hablado de ver si podemos hacer cosas para todos, para todos. Yo todo lo que hago aquí, y eso se lo digo siempre a los de la corporación, no es solamente para San Felices, a todos nos interesa que toda la zona vaya bien, es bueno para todos. Si todos trabajamos para todos es mucho más fácil también. Se pueden cambiar los estatutos. Vamos a intentarlo y se va a poder.

PROGRAMA

10 DE MAYO, VIERNES

17.00 Paseillo de Peñas y Pregón por Óscar Sánchez Egido, alcalde de Ahigal de los Aceiteros

17.30 Vaquillas de Hnos Sánchez Herrero y a continuación encierro de carretones y clase de toreo a cargo de Álvaro de la Calle, por Encierros Infantiles Huertos

24.00 Verbena en la Plaza Alhóndiga amenizada por la Orquesta SMS

11 DE MAYO, SÁBADO

08.30 Aguardiente y perronillas donadas por la panadería Vicen y Madres Agustinas

09.00 Toro del aguardiente de Hnos. Sánchez Oviedo, donado por Red Distribuidora Salamanca, S.L.

11.30 Encierro a caballo con novillos de Hons. Sánchez Ovied, por Campo y Toros A.L.

13.00 Capea de Novillos de La Villa, de Juan Luis Fraile, donados por 'Amigos del Noveno'

17.30 Clase práctica en la que se lidiará un novillos de Hnos. Sánchez Herrero. Novillero: Álvaro Rojo

18.00 Capea tradicional al estilo de La Villa

20.30 Desencierro mixto

24.00 Verbena en la Plaza de la Alhóndiga amenizada por la Orquesta Seven

12 DE MAYO, DOMINGO

11.00 Encierro a caballo con novillos de Hnos. Sánchez Oviedo, por Campo y Toros A.L. A continuación Misa Solemne en la que se dará Lectura a la Real Sentencia, por Mariam Redero Campo, alcaldesa de San Felices de los Gallegos.

13.00 Capea de los Novillos de la Villa, de Juan Luis Fraile, donados por 'Amigos del Noveno'.

17.30 Clase práctica en la que se lidiará un novillo de Hnos. Sánchez Herrero. Novillero: Rubén Nuñez, 'El Sanfe'

18.00 Capea tradicional al estilo de La Villa

20.30 Desencierro mixto

23.30 Disc-Jockey en el Salón.