Erasmus+, un programa educativo europeo que está abriendo fronteras en el IES Campo Charro

El IES Campo Charro, de La Fuente de San Esteban, continua con su II Proyecto Erasmus+KA122, 'Towards an Intech School', que comenzó el pasado mes de febrero con la acogida de 11 alumnos y 3 profesoras del Instituto Liceo Leonardo Da Vinci (Bisceglie, Italia). En esta ocasión 11 alumnos de 1º de bachillerato, que han permanecido con sus familias de acogida italianas durante los días 6 al 13 de abril, han tenido la oportunidad de devolver la visita al centro italiano.

La movilidad semanal de los 11 alumnos comenzó el pasado 6 de abril con la llegada a la localidad de Bisceglie, situada en la región italiana de Apulia. Allí pudieron reencontrarse con sus respectivos alumnos de intercambio y disfrutar de tiempo en familia el fin de semana. Durante este tiempo nuestros alumnos, siempre acompañados por las familias anfitrionas, visitaron lugares emblemáticos de la región italiana tales como Bari, Alberobello, Tranni o Giovinazzo. Además de la movilidad semanal, dos alumnas del IES Campo Charro permanecerán un mes realizando una movilidad de larga duración en el mismo Liceo. Dicha movilidad se extenderá hasta el 6 de mayo.

El programa oficial que se desarrolló entre el lunes 8 y el viernes 12 de abril, tuvo lugar principalmente dentro de las instalaciones del Liceo Leonardo Da Vinci, un centro especializado en disciplinas científicas, lingüísticas o artísticas tales como la danza, y que consta de un número aproximado de 800 alumnos.

Junto con el diario de viaje, actividad diaria que resume la experiencia, los alumnos también recibieron clase de Historia, Arte o Italiano. Así mismo, pudieron deleitarse con los tentadores platos tanto del taller salado (panzerotti, taralli o empanda de cebolla al estilo de Bari) como del taller dulce (suspiros o tarta de ricota).

No obstante, también disfrutaron de actividades en el exterior como la visita y el recibimiento del Alcalde de la localidad, una excursión a Castel del Monte, Salinas de Margarita, un molino de aceite, los acantilados de Ripalta, así como, la visita guiada al casco