El Bodón celebra La Santa Cruz con cambios en el itinerario de la procesión

Numerosos fieles al Cristo de la Expiración asistieron a la jornada más solemne con motivo de la festividad de la Santa Cruz que se celebra durante este fin de semana en la localidad de El Bodón.

Pasados 30 minutos del medio día, comenzó la eucaristía oficiada por el párroco de la localidad José María Rodríguez Veleiro, que se estrenaba en esta celebración.

Tras la ceremonia religiosa, los bodoneses salieron en procesión por las calles del pueblo con el Cristo crucificado, formando una gran comitiva amenizados por la charanga mirobrigense Santa Ana y acompañados por la corporación municipal encabezada por su Alcalde Juan José Oreja y varios homólogos de este que representaban a los pueblos de la comarca mirobrigense.

La sorpresa para los que no acudieron a la misa, y no se habían enterado de las indicaciones del párroco, fue que la imagen no hacía el recorrido tradicional hasta la Ermita a las afueras del pueblo, sino que volvía a la Iglesia Parroquial de San Lorenzo, donde permanecerá de momento por dos motivos principales. El excesivo peso y falta de gente joven para cargar la imagen durante un kilómetro cuesta arriba y, las humedades que tiene la Ermita poco aptas para la conservación de esta obra atribuida al artista italiano Lucas Mitata en el siglo XVI; reservándola de momento en la parroquia principal.

Una vez terminados los actos religiosos, el Ayuntamiento tenía preparado un vino español para todo aquel que quisiera asistir.

La tarde estuvo pensada para los más pequeños del lugar con castillos hinchables.

Será el sábado 4 de mayo cuando comenzarán las actividades taurinas a las 13 horas con un encierro urbano, para continuar por la tarde con una capea al estilo tradicional y después otra suelta de vaquillas por las calles del pueblo.

Para terminar, será el domingo día 5 de mayo la actuación del grupo mirobrigense En3Jazz quien despedirá las fiestas de La Santa Cruz.