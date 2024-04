El Pleno del Ayuntamiento guarda un minuto de silencio en memoria de Charo Mateos

El Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo celebró a última hora de la tarde del martes un Pleno Ordinario que como se preveía por el Orden del Día fue relativamente corto (duró 54 minutos), estando marcada la sesión por la palpable consternación por el fallecimiento por la mañana de Charo Mateos, trabajadora de la Delegación de Turismo del Consistorio, que precisamente había acudido a trabajar a primera hora, y al encontrarse mal, se marchó a su casa, sufriendo un accidente de tráfico por el camino.

Charo Mateos fue recordada por el alcalde Marcos Iglesias en el momento de iniciarse el turno de ruegos y preguntas, transmitiendo el "pesar colectivo de la Corporación" por su fallecimiento, apuntado que "quienes habíamos trabajado y habíamos convivido con ella coincidimos en que era una gran trabajadora". En su recuerdo, la sesión plenaria se cerró con un respetuoso minuto de silencio por parte de los concejales y del resto de personas presentes en el salón de plenos.

Como decíamos, el Orden del Día era ciertamente escaso, aunque hubo un punto más de los previstos, la adhesión de Ciudad Rodrigo al proyecto de GeoParque que están impulsando la Diputación de Salamanca y el Departamento de Geología de la Universidad de Salamanca con 106 municipios implicados. Este punto se incorporó por vía de urgencia debido a la inminente firma del convenio para su puesta en marcha, aunque por el momento no tiene fecha (iba a ser este viernes, pero se ha desconvocado).

Por otro lado, también se aprobó la adhesión de Ciudad Rodrigo al nuevo convenio que se va a firmar para que continúe la Red de Ciudades Cencyl, una vez que el firmado en 2013 llegó a su finalización en 2023. Como explicó la delegada de Cooperación Transfronteriza, Joana Raquel Veloso, las ciudades asociadas deben "renovar su compromiso", por otros diez años más.

La mayor parte del Pleno (35 minutos) se la llevaron los ruegos y preguntas, que no dejaron ninguna noticia de relevancia, siendo lo más llamativo un debate que hubo entre Patricia Martín y Ramón Sastre, tras reivindicar la portavoz de Vox que los toros de futuros Carnavales sean de Ciudad Rodrigo, de la comarca o como mucho de la provincia, donde hay "173 ganaderías", por lo que "no tiene sentido comprar toros en Portugal o Cáceres; nunca se ha visto que un francés compre champagne en el extranjero".

Ramón Sastre replicó que "de champagne no entiendo pero de toros sí, y en la Feria de Abril de Sevilla ha habido toros de Salamanca y no ha pasado nada" pese a que en Sevilla hay tantas ganaderías como en Salamanca. El presidente de la Comisión encargada de organizar el Carnaval 2024 expuso que los años que lleva al frente del evento han sido "los años con más ganaderías de Salamanca", apuntando que todos los años se atiende a la calidad y al precio (expuso que había algunos toros por la zona el doble de caros). Asimismo, le reprochó a Patricia Martín que no hubiese propuesto ninguna ganadería para ir a visitar y ahora se esté quejando.

Hablando de quejas, Carlos Fernández Chanca transmitió en el Pleno las de varios vecinos: por un lado, de las Casas de Martín Báez reclamando más servicios de autobús al Centro de Salud y que se solucionen los apagones nocturnos de las farolas (Ana María Castaño y Rubén Benito contestaron respectivamente que no tenían constancia, pero que se interesarán por ello), y por otro lado, de los vecinos del Camino Viejo de Pastores por sus malas condiciones. Sobre el mismo, Ramón Sastre expresó que justo estos días se está actuando en el mismo, limpiando los baches y rellenándolos de hormigón, y adecentando las cunetas.

Sobre otros trabajos actuales, Rubén Benito comentó a pregunta de Raquel Enríquez que ya se está trabajando para que no haya problemas con los estorninos como el año pasado (se está hablando con una empresa local, y si no lo pudiera ejecutar, se recurriría a una foránea). De igual modo, Rubén Benito indicó, a pregunta de Juan Tomás Muñoz, que se está trabajando todo lo posible en el corte de hierba en la muralla y en los fosos (es una "primavera fuerte"), remarcando el portavoz del PSOE que "es lamentable la imagen ahora mismo, con cardos de metro y medio, hiedra, el Revellín de San Andrés sin cortar desde hace varias semanas...".

Por el contrario, lo que no tiene visos de solución inmediata es el arreglo del tejado de La Fábrica, pese a que "está caído", como apuntó Raquel Enríquez. Ramón Sastre comentó al respecto que se ha estado mirando, pero es "complicado" por la necesidad de montar andamios de gran altura, que también implicarían cortar la Avenida de La Concha. Raquel Enríquez remarcó que "es un riesgo para los que van ahí". Además, Raquel Enríquez reclamó que Farinato Sound vuelva a contar con la subvención que solía recibir para organizar su Festival, tras sufrir una reducción el año pasado de 1.000€.

Por su parte, Carmen Lorenzo reivindicó que la Estación de Autobuses esté abierta cuando llegan los viajeros (Marcos Iglesias indicó que la Directora General de la Junta le transmitió hace unos días que iba a hablar con el concesionario de la Estación para revisar qué dice exactamente el acuerdo), así como un Centro de Día para personas dependientes. Respecto a éste asunto, el alcalde dijo que "sería deseable", pero aludió a la dificultad por falta de disponibilidad de espacios y de dinero para un futuro mantenimiento, esperando Carmen Lorenzo que no caiga en el olvido.

Por otro lado, Juan Tomás Muñoz reivindicó una mayor promoción del Sistema Solar a escala de Astróbriga por parte de la Delegación de Turismo, y que incluso se organicen visitas guiadas, recogiendo el guante la delegada de Turismo, Belén Barco. Mientras tanto, a pregunta de Raquel Enríquez, el alcalde comentó que se mirará qué ocurre para que desde el mes de enero no se hayan vuelto a subir la relación de facturas municipales al Portal de Transparencia.

Como último ruego, Patricia Martín le pidió al alcalde "que no sea sectario, que deje de excusarse en competencias, y que se implique" reivindicando a la Subdelegación del Gobierno, como han hecho otros Ayuntamientos, que se retiren o se reduzcan las multas a los ganaderos por las protestas del mes de febrero. Marcos Iglesias comentó únicamente que "recojo el ruego". Previamente, hubo un choque entre los dos al hablar Patricia Martín de la recaudación de impuestos de la Diputación, afeándole Marcos Iglesias que hable de un tema provincial en el Pleno municipal. Como cierre de ese choque, Patricia Martín le pidió a Iglesias que "dejen de hacer políticas de izquierdas con afán recaudatorio desmesurado".