Más que un salario: un empleo digno para todos

El camino hacia la inclusión puede empezar por esto: el compromiso con el empleo digno para personas en situación vulnerable. Aquellos que se enfrentan a duras realidades en las que cada día es una lucha con obstáculos para sentirse realizados. Aquellos que cada amanecer quieren tener sueños y poder llegar a cumplirlos. Aquellos que desean que a sus familias no les falte de nada. Y aquellos que, sobre todo, guardan en cada anochecer un hilo de esperanza que les lleve a alcanzar sus metas. Su situación actual no define ni determina su valía como persona, y está en mano de todos que el peligro a la exclusión y discriminación deje de ser un problema.

Este jueves, Cáritas ha realizado en Puerta Zamora su Círculo del Silencio para reivindicar el derecho un empleo digno, de cara al 1 de mayo, Día Internacional de los Trabajadores. Cáritas constata así el respeto que debe guardar la nación hacia la Declaración Universal de los Derechos Humanos y a la Constitución Española, los que hacen referencia al “derecho al trabajo, a la libre elección de un trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo”.

Todos los que se levantan cada mañana sabiendo que deben asistir a su puesto de trabajo, los que saben que al salir de casa irán a sentarse a su silla de oficina, a su puesto detrás de una barra, o a atender de cara al público, todos los que cuentan con un empleo digno en el que no existe un salario injusto y condiciones nefastas, no recuerdan lo que es una parcialidad no deseada, una economía sumergida, o un salario que no sea capaz de cubrir nuestras necesidades. Pero hay muchas familias que sí.

Existen familias - más de las que somos capaces de imaginar - que se enfrentan a esa subida de la inflación, a la crisis energética, a la dificultad de acceso a las viviendas, y a lo que más les complica la rutina; hacer frente a necesidades básicas ante las que sus escasos salarios son insuficientes.

Por todos los que lo tienen, y por los que aún luchan por conseguirlo. Hoy más que nunca, Cáritas recalca en su manifiesto que somos lo que damos, y que insistimos al Estado en que promueva unas medidas más justas para el empleo, para mejorar la situación de muchas familias que luchan por ello cada día. No solo son personas dignas de empleo, sino de amor, respeto y oportunidades. Dignos de una situación de responsabilidad, seguridad y estabilidad. Siempre habrá luz al final del túnel, y es trabajo de todos superar estas situaciones de adversidad que ayuden a los demás a no perder la esperanza. Es por ello que en Cáritas decimos Sí al empleo digno.

Clara Ravelo

Estudiante de periodismo y voluntaria de Cáritas Salamanca