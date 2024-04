Las Nuevas Generaciones del PP trabajarán para volver a contar con un grupo en Ciudad Rodrigo

Con una visita al Museo del Orinal (que no llevaron a cabo finalmente en la tarde del viernes) se clausuró a la hora de comer del sábado el encuentro regional de las Nuevas Generaciones del Partido Popular del que ha sido sede Ciudad Rodrigo bajo el sello ‘Rincones’, un nuevo proyecto “político” de la formación, “pero que engloba algo más”, ya que busca “poner en valor el patrimonio” de la región, según expresó la presidenta regional de NNGG, Andrea Ballesteros, en un acto celebrado en la Plazuela del Buen Alcalde.

Ampliando la idea, el presidente provincial, Ángel Porras, indicó que se trata de “promover el patrimonio, la cultura, el arte” con un proyecto que tras tener en Miróbriga su “piloto” quieren desarrollar “por toda Castilla y León” (porque además “el intercambio cultural y artístico es una medida de lucha contra la despoblación”), resaltando Andrea Ballesteros que “hay que trasladar el patrimonio que tenemos en Castilla y León, y hay que defenderlo”.

Precisamente, el diputado provincial de Cultura, David Mingo, expuso que “tenemos que conocer lo nuestro y defenderlo”, porque hay muchas cuestiones que “no conocemos”, poniendo como ejemplo que “yo no he hecho el Camino de Hierro y soy el diputado de Cultura”. David Mingo añadió que “nos lo tenemos que creer, es importante desde el punto de vista del turismo, del patrimonio...”, apuntando que “la cultura no es de izquierdas”, aunque reconoció que “lo tenemos ahí apartadita como si fuera de los rojos”.

Ese fue uno de los “tópicos” que quiso “desmontar” el alcalde de Ciudad Rodrigo, Marcos Iglesias (“pues no, estamos reunidos aquí para tratar temas relacionados con el patrimonio, la historia...”), además de que “la juventud es de izquierdas”: “la juventud también tiene sensibilidad de centro-derecha”, incidiendo asimismo en que “podéis hacer otras cosas, pero pensáis en el futuro”, recalcando que es “una juventud muy activa la que sostiene al Partido Popular”.

Al respecto, Andrea Ballesteros se congratuló de que “tengamos una organización activa”, anunciando precisamente Ángel Porras que van a trabajar por recuperar las Nuevas Generaciones de Ciudad Rodrigo (“lo hemos ido perdiendo y lo tenemos que recuperar”), porque según la presidenta regional “los jóvenes tenemos mucho que decir, ser reivindicativos, aún más en la situación de crispación a nivel nacional”.

Para Marcos Iglesias, estamos en “un momento donde la política se vive con mucha intensidad, y tenemos que dar la cara”, recalcando que “ahora más que nunca tenemos que defender los valores ante la anomalía constitucional de 1º grado que está en marcha”, mencionado la Ley de Amnistía, la no elaboración de presupuestos por parte del Gobierno, y el hecho de que el presidente “se va a reflexionar, se va a tomar 4 días de huelga”, considerando que “debería renunciar al salario” de estos días.

Yendo un poco más allá, para David Mingo “esto es antidemocrático, se quieren cargar el espíritu de 1978”, pronosticando que “vienen tiempos muy fastidiados; lo van a endurecer, van a sacar a la gente a la calle”, diciéndoles a los jóvenes asistentes que “tenéis que apretar los dientes, no os dejéis avasallar, porque tenemos la razón”. Asimismo, habló de que existe una “adoración al amado líder más propio de otras latitudes, de regímenes bolivarianos más que de democracias occidentales”.

Por su parte, Ángel Porras criticó las “pseudocampañas del Gobierno”, hablando del Bono Cultural de 400€ “para comprar dos videojuegos”, indicando que “no abogamos por este tipo de medidas, no queremos esos 400€ con un único fin electoral y partidista”. Además, dijo que “todos tenemos la esperanza de que se marche el lunes” Pedro Sánchez. Por su parte, David Mingo dijo que “aquí se viene llorado de casa, y se viene a aportar y a trabajar”, entendiendo que “el criterio es la utilidad”.

Andrea Ballesteros fue la más comedida al respecto, manifestado que “nosotros seguimos trabajando mientras otros están jaleando a ver si se va o no del Gobierno”, subrayando que las próximas Elecciones Europeas son “otra forma de decir no a Sánchez”, por lo que “tenemos que movilizar y participar”, porque desde su punto de vista actualmente “no todos los ciudadanos somos iguales”.

Al hilo de ello, Marcos Iglesias les pidió que sean “fieles a los principios que siempre ha defendido el PP, y defendamos la igualdad”, mencionando en torno a las Europeas que “son importantes, porque el desarrollo viene vinculado a Europa”.