Pica da la clave del playoff del CD Guijuelo: "Somos como una familia y hay muy buen vestuario"

Adrián Pica, jugador del CD Guijuelo, ha atendido a SALAMANCArtv AL DÍA para hablar de toda la actualidad de su equipo tras meterse en playoff.

Sensaciones: "Son muy buenas porque el jugar un playoff es muy bonito. Yo nunca he vivido uno y lo cojo con ilusión porque nos lo hemos ganado. Lo hemos logrado muy pronto y no me lo esperaba, la Liga es muy reñida y todos los equipos son difíciles. Es una suerte que no pase lo del año pasado".

Claves para el PO: "Somos como una familia y hay muy buen vestuario. Desde Navidades hasta ahora hemos sumado fuera de casa y eso nos ha venido bien a nivel de juego en todos los sentidos".

Rivales: "Todos van a ser duros, pero ya estamos ahí y habrá que intentar pasar a la siguiente ronda".

Nivel: "Me encuentro muy bien físicamente y con confianza, cada uno aportamos cosas a nivel individual y hemos tenido buenos resultados".

Afición: "Que nos vengan a apoyar a la ida del playoff y cuando hay ambiente en el Luis Ramos sí que lo agradecemos los jugadores".