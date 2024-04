La Diputación entrega al Ayuntamiento de Vitigudino un camión de bomberos en desuso para uso municipal

La Diputación de Salamanca hacía entrega este miércoles al Ayuntamiento de Vitigudino de un camión de bomberos, ya en desuso tras ser sustituido por uno nuevo en el Parque de Bomberos de Vitigudino, para las necesidades del Consistorio vitigudinense a partir de este momento.

El acto corría a cargo del diputado provincial de Protección Civil, Roberto Martín, en representación de la institución provincial, y del alcalde de Vitigudino, Javier Muñiz, como representante del Consistorio vitigudinense.

Como señalaba Roberto Martín, “esta cesión lo había solicitado el alcalde de Vitigudino. Es un camión que para el servicio de prevención de incendios ya no estaba apto, pero es cierto que está bien para un municipio, pues yo como alcalde le puedo decir que nos salva de muchos inconvenientes que podemos tener en el municipio”, por lo que deseó que a Vitigudino “le solvente muchos problemas”.

Sobre el futuro nuevo Parque de Bomberos de Vitigudino proyectado por la Diputación, el diputado de Protección Civil reconoció que las actuales instalaciones “requieren de nuestra actuación, el parque requiere una mejora, y estamos en ello. Espero que en la próxima legislatura, en las próximas anualidades, dejemos un parque acorde a lo que se merece Vitigudino”.

Por su parte, Javier Muñiz daba las “gracias a Diputación y más concretamente a Roberto Martín”, de quien destacaba su “gran atención, ha estado pendiente del tema y ha respondido rápidamente a lo que necesitábamos”. Como añadía Muñiz, el camión “se pidió hace tiempo porque siempre andamos pidiendo a Diputación el camión para hacer arreglos del Ayuntamiento, cosa que no debe ser así porque el camión de bomberos es para Bomberos y para servicios de Bomberos, no para uso municipal, pero no había otra cosa”. Por ello, Muñiz señaló que “nos viene muy bien, lo agradecemos por eso, porque nos sirve para un montón de labores que hay que hacer aquí a nivel de Ayuntamiento y es el único modo de hacerlo. Agradecemos realmente la cesión y a Roberto, sobre todo, quiero agradecérselo especialmente”.

A la entrega del camión asistieron, además, los diputados comarcales por el PP y PSOE, Jesús María Ortiz y Luis Rodríguez, respectivamente.

Tras la entrega del camión al Ayuntamiento de Vitigudino, Roberto Martín se desplazaba hasta el Parque de Bomberos de Lumbrales “para conocer a los voluntarios, a los colaboradores, el propio Parque y ver las necesidades, estar con los jefes del Parque, con nuestros jefes de Servicios y conocer toda la eventualidad para así ayudarme a tomar las mejores decisiones”.