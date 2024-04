Back to the Covers arranca la temporada de conciertos en Aldeadávila de la Ribera

El grupo mirobrigense Back to the Covers, integrado en la actualidad por Manolo Lampi, David Rubio, Alba, María y Basy, ofreció en la jornada del sábado su primera actuación del 2024, en Aldeadávila de la Ribera. En la plaza principal de la localidad (denominada Plaza Cardenal Martín Herrera), el grupo interpretó un repertorio compuesto tanto por clásicos del rock como por temas recientes, entre ellos varias novedades. La siguiente cita para Back to the Covers será el próximo sábado 27 en Cantimpalos (Segovia), en el marco de una fiesta organizada por el Club Deportivo de la localidad.