Villavieja de Yeltes se reivindica como 'capital de la charrería' en la I Feria Primavera Charra

Considerada como la 'capital de la charrería' con el paso de las décadas, Villavieja de Yeltes demuestra hoy esa condición en la I Feria Primavera Charra, evento que se desarrolla a lo largo de este sábado, 20 de abril, y que tiene como principal finalidad reivindicar la tradición y la cultura charra latente en este municipio en torno a la indumentaria tradicional, especialmente.

De este modo, la I Feria Primavera Charra arrancaba con una muestra de productos agroalimentarios y de artesanía formada por una treintena de expositores procedentes de distintos puntos de la provincia salmantina, Zamora y Extremadura.

Al acto inaugural de la feria asistía el presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, así como el diputado de Deportes y Carreteras, Jesús María Ortiz; el jefe del Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de Salamanca, Javier García Presa; y los alcaldes de Yecla de Yeltes y Bogajo.

Antes del corte de la cinta inaugural, la alcaldesa de Villavieja, Dory Ginés, agradecía al presidente de la Diputación su asistencia a esta primera edición de la Feria Primavera Charra, también a los expositores, al grupo de folclore Surco y al grupo de dulzaineros de Adobe de Macotera y a todos los vecinos que han hecho posible este evento. Asimismo, hizo un llamamiento a los villaviejenses para demostrar los apelativos que con el paso del tiempo se ha ganado Villavieja de Yeltes como 'cuna de la charrería'.

Por su parte, el presidente de la Diputación daba las gracias a la alcaldesa por su invitación y califica a Villavieja como “epicentro de la charrería de toda la provincia de Salamanca”. En su intervención, antes del corte de la cinta inaugural, Iglesias señaló que “una tierra que no tiene tradiciones, una tierra que no tiene identidad propia, es una tierra que no tiene alma; y yo quiero agradeceros a todas las personas de Villavieja de Yeltes, en el corazón del campo charro, el esfuerzo, el sacrificio que hacéis, que habéis tenido y que seguís haciendo por mantener la tradición, esa tradición que irradiáis a toda la provincia de Salamanca”.

Tras el corte de la cinta inaugural, los concejales Francisco José Hernández Muriel y Silvia Amaro procedían a la entrega de sendos ramos de flores a María José Calderero y a Juan Vázquez Carballares por su colaboración en la organización de esta jornada de exaltación de la charrería, un momento que estuvo amenizado por el grupo Surco y el sonido de las dulzainas del grupo Adobe, por lo que no faltó el baile de charros y jotas.

Además de la muestra de productos, la I Feria Primavera Charra se centra en la exaltación del traje charro, por lo que uno de sus atractivos es la exposición de trajes charros cedidos por vecinos de Villavieja, algunos auténticas obras de arte. Al mismo tiempo, el Museo de los Oficios Antiguos mostraba de la mano de José Martín cómo se realizaban muchas de las labores del campo antiguamente.

Sobre las tres de la tarde estaba prevista una degustación de patatas meneás, plato típico salmantino y todo un contundente aperitivo para afrontar con garantías una intensa tarde que arrancará con un taller en el que María José Calderero mostrará en el edificio multifuncional cómo debe peinarse y vestirse una charra.

A continuación, en torno a las seis de la tarde, el grupo folclórico Surco, uno de los más importantes y representativos del folclore de Castilla y León, representará uno de sus espectáculos mas característicos, 'La Boda Charra'. Este evento se desarrollará en los principales rincones del pueblo y se mostrarán bailes, cantos y trajes típicos de diferentes puntos de la provincia de Salamanca.

El broche a la feria lo pondrá la actuación del grupo de dulzaineros, Adobe, de Macotera.