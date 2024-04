Los niños de Lumbrales se convierten en científicos por un día en el taller 'tarde en el laboratorio'

Los niños -y algunos mayores- han tenido la oportunidad de ser 'científicos por un día' en el taller impartido por la lumbralense Rocío Esteban, bióloga, profesora universitaria, y celebrado ayer en la biblioteca municipal de Lumbrales. Más de 40 vecinos de Lumbrales -y algunos de Vitigudino-, de los 4 a los taitantos años, han participado en las tres sesiones impartidas, por edades y que la profesora adaptaba a cada grupo.

A través de sencillos y curiosos experimentos los alumnos han descubierto qué es la física y qué es la química, una interesante y divertida experiencia que disfrutaron los niños (con la ayuda de las madres) y que sorprendió también a los mayores.

La satisfacción era compartida por la profesora, Rocío Esteban. "Me hacía muchísima ilusión volver a Lumbrales con el taller de experimentos. He pasado una tarde muy gratificante haciendo experimentos de física y química con mis niños y mayores. He disfrutado viendo cómo cada asistente manejaba los matraces, las pipetas, las pisetas... y como se emocionaba cuando se producían las reacciones. Sin duda se han cumplido mis expectativas con creces" afirma. "Quiero dar las gracias a los participantes y los amigos que han hecho posible montar el laboratorio tres veces" añade la profesora.

Por su parte, Raquel Saldaña, concejala de cultura de Ayuntamiento de Lumbrales, agradecía la implicación y el buen hacer de Rocío Esteban en el desarrollo del taller.

El taller 'Tarde en el laboratorio' se ha impartido a través del programa Provincia Universitaria, una iniciativa de la Diputación Provincial y de la Universidad de Salamanca, -en la que colaboran los ayuntamientos-, una iniciativa en la que los profesores de la institución académica llevarán a diferentes municipios de la provincia propuestas que permitan compartir sus saberes con los vecinos a través de charlas, talleres y conferencias.

El Ayuntamiento de Lumbrales ha promovido dos sesiones, la celebrada ayer y la que está programada para el próximo viernes día 26 de abril, a las 18,30 horas en la biblioteca. El profesor Rubén Deogracias Pastor impartirá el taller 'Explosión de neuronas' para que niños y adolescentes puedan aprender como los investigadores ven las neuronas y estudian el cerebro.