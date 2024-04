El Festival Internacional de Cine de Ciudad Rodrigo inaugura su nueva etapa

Poco más de un cuarto de hora después de finalizar el acto de apertura de la 8ª Feria del Libro Fernando Arrabal, Ciudad Rodrigo tuvo otra inauguración en la tarde del viernes: la de su Festival Internacional de Cine, que estrena una nueva etapa, empezando por el cambio de nombre, ya que ‘ha simplificado’ su apellido, pasando de ofrecer ‘Cine Educativo y Espiritual’ a únicamente ‘Cine’, cambiando asimismo sus siglas, de FICEE a FICCI-ON.

Según explicó durante la apertura el director del certamen, Pablo Moreno, este cambio de nombre responde al incremento de películas recibidas de “vertiente social” (más allá de lo educativo y espiritual), de ahí que hayan decidido “seguir alumbrando el mundo” ampliando las temáticas.

En esta nueva etapa, el certamen tiene también un “nuevo compañero de camino”, la Diputación de Salamanca, para “hacer el Festival cada vez más grande en tres ámbitos”: el cine en sala (resaltó que es “un privilegio” seguir contando con el Cine Juventud); el ámbito escolar (“hay que nutrir el alma”) y el ámbito rural (el Festival llegará en verano a diez pueblos de la comarca).

Sobre lo que se avecina hasta el sábado 27, Pablo Moreno explicó que se ofrecerán 31 trabajos, configurando un “buen menú” en el que un año más queda patente “lo que le duele al mundo”, en este caso especialmente la violencia, con varios trabajos sobre guerras o la violencia en las aulas. Como se explicó en la presentación, FICCI-ON incluirá un día dedicado a la salud, otro reservado a alumnos de la Universidad Politécnica de Madrid, y la 3ª Mesa de Ciudad Rodrigo. En su conjunto se presenta “una semana cargada de buen cine”.

En la inauguración también intervino el teniente de alcalde del Ayuntamiento, Ramón Sastre, quién remarcó que “no en todos los sitios hay un Festival Internacional de Cine como en Ciudad Rodrigo”, añadiendo que la ciudad “tiene la suerte de tener a Pablo Moreno, a Kinema Siete, y este Festival, remarcando que “lo que hacéis es muy grande y hay que defenderlo”, esperando que “sigamos sumando cada año más”.

Esta gala inaugural fue animada musicalmente por el grupo En3Jazz, que este año interpretó varias canciones de rock que han sonado en el cine: One, de U2; The Best, de Tina Turner; Dream On, de Aerosmith; y Santa Lucía, que popularizó Miguel Ríos. Tras esta última pieza, fue turno para las primeras proyecciones de la Sección Oficial del certamen: The Steak, Todo va bien, Lo que no nos decimos, Nena y Magia negra.

Este sábado y domingo continuarán las proyecciones, ya en el Cine Juventud. El sábado habrá dos sesiones, una a las 17.30 horas, con 7 cortometrajes; y otra a las 20.00 horas, en la que se proyectará la película Saben Aquell. Mientras, el domingo 21, habrá una única sesión a las 20.00 horas con 8 cortometrajes.