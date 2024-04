En3Jazz animará la apertura de FICCI-ON, en la que se proyectarán cinco cortometrajes

Los trabajos seleccionados para la gala inaugural son The Steak, Todo va bien, Lo que no nos decimos, Nena y Magia negra

Con entrada libre y gratuita, el Teatro Nuevo Fernando Arrabal acogerá a las 20.00 horas de este viernes 19 la gala de apertura del 13º Festival Internacional de Cine de Ciudad Rodrigo, FICCI-ON, que incluirá la actuación del grupo mirobrigense En3Jazz así como la proyección de cinco cortometrajes sobre distintas realidades sociales.

Esos cortos son The Steak, de Kiarash Dadgar, que trata los horrores de la guerra a través de una familia que se prepara para celebrar el cumpleaños de su hija; Todo va bien, de Adrián Ordóñez, que aborda el racismo del día a día desde la óptica de un joven migrante que intenta salir adelante en las calles de Málaga; Lo que no nos decimos, de Txema Ballano, que plantea una conversación en la morgue entre un padre ausente y un hijo que no da crédito a lo que ocurre frente a él; Nena, de Xosé A. Touriñán y Jairo Iglesias, que trata el salto a la madurez de una niña forzada por la muerte de su madre; y Magia negra, de Almudena Vázquez, que refleja desde el humor el desconocimiento masculino de la intimidad femenina.