El PSOE califica de “triunfalista” y “carente de realidad” el anuncio de los Planes Provinciales realizado por el presidente de la Diputación

El portavoz del PSOE en la Diputación de Salamanca, Fernando Rubio, ha calificado como “anuncio triunfalista carente de verdad y de realidad” la propuesta de los Planes Provinciales realizada realizada este jueves por el presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, a quien, -además- ha criticado que “antes de informar a la institución y a los grupos con representación, como debería ser por parte de cualquier cargo que respete las administraciones, en vez de manosearlas y utilizarlas en beneficio propio”, lo haya hecho ante los medios de comunicación.

“Los Planes provinciales son fondos de los pueblos para los pueblos”, ha espetado Rubio, quien ha señalado que son “un dinero que pertenece al territorio y el papel de la Diputación solo se centra en repartirlo”. Además, ha añadido que si existe un aumento de estos fondos, tal y como ha señalado Iglesias, “es, únicamente, porque se han incrementado las aportaciones del Gobierno de España, y esto es algo que se le ha olvidado decir al presidente de la Diputación”.

Asimismo, Rubio ha denunciado que el PP y el presidente de la Diputación “han sacado pecho por algo que no le corresponde, y a lo que han cerrado la puerta durante muchos años, como es lo de subir las partidas en cuestiones que desde el PSOE llevamos años reclamando”, poniendo como ejemplo las cuantías destinadas a las direcciones de obra y a la redacción de proyectos, o la lucha contra la despoblación, aunque para el PSOE se trata de “incrementos inútiles y que se van a quedar escasos teniendo en cuenta el dineral que maneja esta Diputación”, porque en opinión de los socialistas, “si no vienen acompañados por políticas de infraestructuras serias y reales, de atractivos para el territorio, activación empresarial, fomento y mejora de los servicios públicos que mejoren la calidad de vida para la provincia, no servirán de nada”.

El portavoz socialista en la institución provincial le ha recordado asimismo al presidente Javier Iglesias que “una cosa es presupuestar y otra bien distinta ejecutar, porque luego nunca ejecuta lo que promete o compromete”, palabras con las que hacía referencia al cierre del ejercicio del año pasado, en el que “tan solo se ejecutó, o lo que es lo mismo, se invirtió, una cuarta parte de lo presupuestado, un euro de cada cuatro, dejando los Planes provinciales en un anuncio a bombo y platillo hecho al son de la charanga y la pandereta”, criticó.

Para concluir, Fernando Rubio ha mostrado su temor a que lo dicho y anticipado hoy por el presidente de la Diputación se quede en “más de lo mismo” o sea, “políticas efectistas muy poco comprometidas con el territorio y con nuestra provincia”.