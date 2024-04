Marco Pérez, ante su cita en Guijuelo: "Quiero estar a la altura del acontecimiento"

Apenas restan tres días para que Guijuelo se convierta en un hervidero para ver el esperado debut de Marco Pérez en la provincia de Salamanca. Desde hace días no queda ni una entrada disponible para ver al nuevo prodigio de la tauromaquia, que ha hablado en exclusiva para este medio antes de una cita marcada en rojo en el calendario de su temporada, donde los compromisos se cuentan por sonados triunfos.

- Marco, por fin llega la cita que tanto tiempo lleva esperando, la de su presentación como novillero en la provincia de Salamanca. ¿Qué sensaciones tiene?

- Estoy feliz. Me hace mucha ilusión debutar en la provincia de Salamanca, es como cumplir otro sueño, algo que siempre había imaginado. A la vez es una responsabilidad enorme porque precisamente por mi tierra no quiero defraudar y quiero estar a la altura del acontecimiento.

- Son ya muchos los años que han pasado desde aquellas actuaciones en La Glorieta. ¿Qué queda de aquel niño que cautivó a los aficionados?

- Yo creo que queda todo, soy el mismo aunque ahora tengo la madurez que dan los años y los conocimientos que aporta la profesión y el aprendizaje, pero sigo siendo el mismo y la esencia de lo que llevo dentro y quiero expresar es la misma.

- La cita de Guijuelo llega tras una oleada de triunfos en este arranque de temporada, por lo que el aficionado esperará de ti tu mejor versión ¿Cómo afrontas esa responsabilidad de saber que se llenará la plaza y habrá un ambientazo para verte en solitario?

- Sobre todo con responsabilidad porque es una tarde muy importante. Todas las miradas estarán puestas en mi y quiero estar a la altura de lo que mis amigos y de lo que toda la afición de Salamanca espera. Estoy muy mentalizado porque puede ser un día que marque mi carrera. Me ilusiona y me responsabiliza.

- Cuando acabe la tarde del sábado, ¿qué te gustaría haber conseguido o qué querrías haber transmitido a todos los que vayan a la plaza?

- Que me he entregado, que lo he dado todo, que no he escatimado nada en busca del triunfo y de la responsabilidad que asumo.