Iberdrola y 'Vente a vivir a un pueblo' premian a los municipios de Ciudad Rodrigo, Villarino, Aldeadávila y Saucelle

Ciudad Rodrigo, Villarino, Aldeadávila y Saucelle han sido las localidades premiadas por Iberdrola y la plataforma 'Vente a vivir a un pueblo, por su lucha contra la despoblación y su apoyo a las energías renovables como elemento de ayuda a la sostenibilidad de los entornos rurales.

El municipio arribeño de Villarino de los Aires ha acogido la mañana de este miércoles la entrega de los galardones 'Pueblos con Futuro' que entregan la plataforma para luchar contra la despoblación 'Vente a Vivir a un Pueblo' e Iberdrola. Con ello se pretende reconocer el esfuerzo de los municipios para revitalizar los entornos rurales y el uso de las energías renovables como elemento dinamizador de las economías locales.

Al acto han acudido los alcaldes de Ciudad Rodrigo, Villarino y Aldeadávila, además del teniente de alcalde de Saucelle, quienes han mostrado los esfuerzos que están realizando para atraer nueva población, poniendo en valor la importancia de los recursos naturales que tienen estas zonas rurales para el desarrollo económico de sus pueblos. También, entre las autoridades presentes se encontraba el diputado provincial de Deportes y Carreteras, Jesús María Ortiz.

El delegado de lberdrola en Castilla y León, Miguel Calvo, ha subrayado que "lberdrola promueve las energías renovables como motor de desarrollo rural y de esta manera los pueblos emergen como garantía de futuro con numerosas iniciativas en torno a principios 'verdes' que impulsan su actividad y a su población".

Los premios han sido recogidos por los regidores de Ciudad Rodrigo -Marcos lqlesias-, Villarino -Julián Martín-, Aldeadávila de la Rivera, -Florentino García- y el teniente de alcalde de Saucelle -Andrés Lorenzo, que han agradecido los reconocimientos y han coincidido en subrayar que las renovables se presentan como fundamentales para impulsar la autonomía energética en nuestro país y luchar contra el cambio climático. Estas nuevas inversiones verdes, desde el respeto al medio ambiente, están impulsando a pueblos como éstos, por los beneficios económicos que suponen para los entornos rurales.

El alcalde de Villarino, en calidad de anfitrión, dio la bienvenida a todos los asistentes al acto y se mostró convencido de que el programa 'Vente a vivir a un pueblo' “va a tener futuro”, y reconoció que “este impulso nos ayudará a fijar población. Creo que es posible poniendo los ayuntamientos de nuestra parte, que es lo que hacemos siempre”. Asimismo, Julián Martín recordó que Villarino es pionero en la isntlación wifi para todo el pueblo, así como la llegada de la fibra óptica, lo que calificó muy importante para que se instalen empresas. A este respecto aseguró el apoyo mostrado en todo momento a los emprendedores porque “los trabajos de la zona los tienen que hacer gente de la zona. Y aquí facilitamos las cosas, no le ponemos trabas a las empresa que vengan a montar sus pequeños o grandes negocios. Como he sido empresario, intento facilitarlas cosas, y como también he sido obrero, lo que he hecho ha sido crear empleo”, recordando las obras realizadas con obreros contratados por el Ayuntamiento.

Por su parte, Marcos Iglesias recordó cómo las instituciones son las que deben “crear las condiciones” para el asentamiento de empresas y la creación de empleo, por lo que desde el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo “estamos potenciando el suelo industrial” y la “vida cultural para quien quiera venir a vivir lo tenga todo”, actividad “fundamental para que nuestros pueblos tengan vida”. Asimismo, señaló los amplios servicios que ofrecen los pueblos, que calificó de la “España de las oportunidades” en contra del ya conocido apelativo de la España vaciada.

También el alcalde de Aldeadávila, Florentino García, como hizo el de Villarino, agradeció a Iberdrola lo aportado a la zona, aunque también señaló lo aportado por el municipio para la construcción de la presa y su central hidroeléctrica. Aseguró que “en Aldeadávila hay oportunidades porque es un municipio que tiene innumerables servicios, instalaciones deportivas, dos residencias de mayores y oportunidades de cara al turismo porque tenemos un maravillloso paisaje y está lleno de gente todos los fines de semana. Desde el Ayuntamiento lo que tenemos que hacer es ayudar a los emprendedores en la medida de nuestras posibilidades”.

Asimismo, el teniente de alcalde de Saucelle se mostró convencido de que su pueblo “tiene mucho futuro”, aunque señaló que “necesitamos gente joven para que la gente se quede en los pueblos y tenga hijos. Hay trabajo, quien quiera trabajar tiene trabajo”.

Nuria Sánchez Bogajo, directora del proyecto fotovoltaico Villarino de lberdrola, recordó cómo la apuesta de lberdrola por las energías limpias comenzó precisamente con la construcción de los Saltos del Duero y, después de más de un siglo, ese compromiso se ha hecho aún mayor, como lo demuestra el hecho de que la empresa sea en la actualidad un líder mundial en energía eólica. El compromiso de lberdrola con Castilla y León debe enmarcarse en la profunda vinculación de la compañía con esta tierra, en la que nació hace ya más de 110 años y donde lleva caminando desde entonces por la senda de las energías sostenibles desde un punto de vista medioambiental y económico.

Hay que destacar la importancia de las centrales hidroeléctricas de lberdrola en Salamanca -Aldeadávila, Villarino y Saucelle- con cuya producción media que es de 4.700.000 MWh/año (megavatios hora año), a pleno rendimiento podrían abastecer de energía a cerca de un millón de personas.

Asimismo, Nuria Sánchez expuso que proyectos renovables como estos "conviven con la agricultura y la ganadería respetando el entorno y el medio ambiente, algo fundamental para lberdrola, al mismo tiempo que impulsan el empleo local". Además, aseguró que la planta fotovoltaica Villarino (Cabeza de Framontanos) -de 50 MW- genera energía limpia suficiente para abastecer a una población equivalente a 27.000 hogares y evita la emisión a la atmósfera de 12.000 toneladas de C0 al año. El proyecto, que ha supuesto una inversión de más de 33 millones de euros, ha contado con un importante componente local, lo que contribuye a la dinamización de la economía y el empleo en la zona.

Mesa redonda con emprendedores

En la mesa redonda posterior a la entrega de los premios, dirigida y presentada por el periodista y creador de la plataforma 'Vente a Vivir a un Pueblo', Ramón Pradera, se han compartido las opiniones de tres emprendedores que dejaron la ciudad y decidieron instalarse en un pueblo. La joven Diana Alonso, estudió turismo y vivía en Ávila, ahora se ha dado cuenta de que en un pueblo se vive y se trabaja mejor, y al frente del espectacular hotel Cetro de las Arribes en Aldeadávila dice que "le encanta la calidad de vida que hay en el pueblo". Por su parte, Alberto Martín 'Trinao', ha vivido en numerosas ciudades y pueblos de España, decidió probar suerte err esta tierra-y es-la viva-imagen de que aquí se puede desarrollar un proyecto personal y profesional con garantías de éxito, partiendo de lo más básico "vine con una mano delante y otra detrás". Su empresa de excavaciones lleva 4 años funcionando y cada vez le va mejor.

Jesús Martín Criado, es otro de esos jóvenes que apuesta por los pueblos. A sus 28 años ha decidido centrarse en otro de los potenciales que ofrece esta región: su riqueza natural y paisajística y por eso se ha dedicado en Villarino de los Aires a gestionar alojamientos turísticos, "el negocio prospera y estoy pensando en ampliar". Además, Laura Martín, representante de la empresa Electromecánica Josmar, con más de 20 años de experiencia en el sector industrial en Aldeadávila de la Ribera, compartió las claves del éxito del negocio.

El periodista Ramón Pradera, conductor del acto y creador y director de la plataforma www.venteaviviraunpueblo.com explicaba que el premio 'Pueblos con Futuro' conlleva la realización de una vídeo-ficha de cada uno de los municipios galardonados para 'Vente a Vivir a un Pueblo', la plataforma más moderna y completa para animar a los urbanitas a instalarse en entornos rurales. Junto con la vídeo- ficha, los vecinos de estos pueblos podrán usar otras herramientas como las bolsas de empleo, vivienda y traspasos, formación on line gratuita en nuevas tecnologías y un Marketplace para dar visibilidad a los servicios y productos locales.

Convivencia de la naturaleza y las energías renovables

lberdrola trabaja en numerosas iniciativas que conjugan la instalación de proyectos renovables con la conservación de la diversidad biológica de los ecosistemas cuidando flora, fauna y patrimonio natural. La convivencia de estas plantas de generación renovable con actividades relacionadas con la agricultura, la ganadería o la horticultura, son una muestra más del compromiso de la compañía con preservar la biodiversidad. En colaboración con la empresa productora de setas y hongos Fungi Natur, lberdrola puso en marcha hace unos meses en Castilla y León su primer proyecto en España de cultivo de setas en instalaciones fotovoltaicas, que permite aprovechar el campo y la sombra de los paneles para fomentar el trabajo local y el desarrollo de la agricultura, al tiempo que se ahorra agua y se mejora la calidad de la cosecha.

Además, 600 ovejas pastan a diario en el recinto de algunas de las instalaciones de la compañía en la región, claro ejemplo de economía circular, el "pastoreo solar" beneficia a los ganaderos, que ganan nuevos espacios para su actividad; es positivo para la planta, ya que asegura el mantenimiento ecológico del terreno y reduce el riesgo de incendios; y beneficia a los animales que, además del acceso a la comida, encuentran en los paneles solares protección contra el sol, la lluvia y el viento.

lberdrola lanzó el año pasado el Programa Convive que nació con el objetivo de ser una iniciativa de mejora continua que integre todos los proyectos y alianzas para la convivencia entre las energías renovables y su contribución al desarrollo socioeconómico y a la conservación de la biodiversidad.

Visita a las centrales, nuevo reclamo turístico

Ramón Delpuy, jefe de la Cuenca del Duero de Iberdrola aseguró a LAS ARRIBES AL DÍA que una vez establecido el acuerdo de colaboración con los ayuntamientos de Villarino y Aldeadávila, en el mes de junio podrían comenzar las visitas turísticas a las centrales hidroeléctricas ubicadas en sendos municipios, sin descartar que esta actividad se amplíe en el futuro a la central de Saucelle. Asimismo, Delpuy confirmó que también se realizarán visitas a la central zamorana de Ricobayo, en Muelas del Pan.

En cuanto al calendario de visitas, Delpuy señaló que al menos, en periodo de verano, se realizarán “dos visitas cada fin de semana, dependiendo un poco de la demanda, y con un máximo de 25 personas, que es la capacidad que tenemos”, aseguró.

El convenio firmado ya por ambos ayuntamientos establece que los municipios se harán cargo de los costes de contratación de un guía y del transporte, mientras que Iberdrola se encargará de la seguridad y de la formación de los guías. Respecto al precio de cada visita, tanto el alcalde de Villarino como el de Aldeadávila señalaron que “aún está por definir, pero debe ir de acuerdo con el coste del servicio para que a los ayuntamientos no les cueste un euro”, una cifra que podría rondar entre los 20 y 25 euros.