La '19 de Abril' denuncia falta de previsión de la Consejería de Agricultura y Ganadería ante la ausencia de vacuna contra la lengua azul

NO PUEDEN MOVER EL GANADO SIN ESTAR VACUNADO

La Asociación de Ganaderos '19 de Abril' reclama a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural que ponga a disposición de los veterinarios libres dosis suficientes de vacuna contra la lengua azul, para que los ganaderos puedan puedan mover sus animales cumpliendo la normativa para zonas restringidas.

El periodo estacional libre de vectores de lengua azul finaliza este martes 16 de abril, lo que de acuerdo con la normativa para zonas con restricción de movimientos por esta enfermedad, los animales procedentes de estas explotaciones, tanto para vida como a sacrificio, deberán estar vacunados y los vehículos desinfectados.

Sin embargo, como denuncia la '19 de abril', “no hay vacuna” y consideran que “la Consejería parece que no tenía previsto el fin de este período y no dispone de vacuna suficiente para que los veterinarios libres puedan vacunar con normalidad. La facilitan a cuenta gotas”, aseguran.

Ante esta situación, esta organización considera “totalmente inadmisible exigir al ganadero cumplir con la pauta de vacunación para poder mover el ganado mientras la Consejería, que es quien debe facilitar la vacuna, no cuenta con dosis suficientes”.

Asimismo, desde la '19 de Abril' recuerdan que “la aplicación de la vacuna dejó de realizarse a través de los servicios veterinarios oficiales (empresa EULEN) desde el pasado 1 de enero, pero corresponde a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural poner a disposición de los veterinarios en ejercicio libre de la profesión las dosis vacunales que sean necesarias para su aplicación.”

Tras la situación que se les plantea, desde la asociación se preguntan que “si la Administración no dispone de vacuna suficiente,¿qué va a pasar?, ¿tendremos los ganaderos que costearla por nuestra cuenta si queremos mover animales de vida, ir a sacrificio o simplemente no mover por no poder cumplir con la pauta de vacunación?”.

Por ello, entienden que “los ganaderos no podemos ser los perjudicados de la falta de previsión de la Consejería. Si no cuenta con vacuna suficiente, debe tomar con carácter urgente alguna medida y excepción, como por ejemplo el movimiento a sacrificio, hasta que la situación se normalice”.