El Ciudad Rodrigo perdona y el Béjar arranca un empate en el Francisco Mateos que pudo ser algo más

Tras no tener ninguna ocasión verdaderamente clara en todo el 1º tiempo, el Béjar marcó nada más arrancar el 2º

El derby provincial ‘de toda la vida’ entre el Ciudad Rodrigo y el Béjar Industrial jugado en la calurosísima tarde dominical en el Francisco Mateos se acabó saldando con unas tablas que casi dejan la cabeza de la tabla de la Regional de Aficionados tal y como estaba antes de empezar esta jornada, ya que 2 de los 3 perseguidores del Ciudad Rodrigo, Mojados y Unionistas B, tampoco pudieron pasar del empate.

El único equipo en la lucha por el ascenso que se ha hecho con la victoria es el Atlético Mansillés, que casi es el que, dadas las circunstancias, ‘menos importaba’ que lo hiciera, ya que el Ciudad Rodrigo se lo jugará todo (o casi todo) ante este equipo en un duelo directo dentro de dos semanas, en el cual a los mirobrigenses les sigue valiendo a día de hoy el empate (queda una jornada de por medio).

El encuentro de la tarde del domingo en el Francisco Mateos tuvo dos partes totalmente diferencias, abiertas cada una de ellas por un gol. En la primera, el Ciudad Rodrigo pudo haber cogido una comodísima ventaja, pero perdonó, mientras que en la 2ª el Béjar se vino arriba, desactivando casi por completo a los mirobrigenses, que incluso ‘dieron las gracias’ por el empate final. La lástima es que este empate impide dejar casi asegurado el playoff tras el pinchazo el sábado del Mojados.

> ASÍ FUE EL PARTIDO

El encuentro empezó a las mil maravillas para el Ciudad Rodrigo, con el 1-0 en la primera ocasión de peligro de la tarde, en el 3’: Maza cogió el balón casi en el centro del campo, fue avanzando con él y en la entrada al área, lo cruzó raso al fondo de la red. El gol dio tranquilidad al Ciudad Rodrigo, no firmando el Béjar su primera intentona hasta el 14’, con un disparo desde fuera del área que desbarató Pepo, al igual que hizo José Manuel acto después con otra ocasión.

El Ciudad Rodrigo pudo empezar a abrir diferencias en el 16’, con un disparo desde la frontal de Alberto García que se fue rozando el palo derecho, o en el 20’, con un fuerte remate de Alberto García desde dentro del área que no fue entre los tres palos. Con menos claridad, una 2ª opción de Javi Moríñigo en un saque de córner fue justo donde estaba el portero, y un pase de la muerte de Gonza fue enviado a córner.

Ya estaba dando la sensación de que el Ciudad Rodrigo estaba perdonando, lo que se acrecentó tras la pausa para beber: en el 33’, Alberto García hizo un remate de primeras a pase de Isma que atrapó muy bien el portero; y en el 35’, también Alberto García forzó un fallo del guardameta, pero no le favoreció el rebote del balón. La primera parte acabó con un par de jugadas de peligro medio del Béjar que no llegaron a buen puerto (la 2ª la desbarató Gonza).

Tras no haber tenido ninguna ocasión realmente clara en todo el 1º tiempo, el Béjar marcó en el primer minuto tras el descanso (en el cual, ironías de la vida, el Ciudad Rodrigo había quitado un delantero por un defensa): robaron el balón y tras un par de pases rápidos le llegó el balón a Álvaro Paso, quién marcó con un disparo raso desde la derecha del área. Poco después, lo probaron con un balón bombeado lejano que atrapó Pepo.

El Ciudad Rodrigo (que en todo el partido estuvo bastante impreciso en los pases en largo) vivió sus mejores minutos del 2º tiempo entre el 50’ y el 55’. Para empezar, Maza enganchó una gran volea desde más allá del área que el portero desvió por bajo a córner; Gonza colgó un balón que Maza cabeceó al larguero, generándose una 2ª opción de Isma que cogió el guardameta en la línea; y David Moreno se quedó en una posición fantástica en el área, pero su remate se marchó fuera.

En el siguiente minitramo, el Béjar pisó varias veces el área local, salvando dos jugadas José Manuel y otra David Moreno, antes de que éste jugador colgase otro gran balón en el otro área sin que nadie lo aprovechase. Con más peligro, en el 66’, Dani Crespo hizo un fuerte centro-chut que no entró a rematar nadie y que se fue rozando el palo izquierdo. Unos cuantos minutos después, en el 80’, David Moreno colgó otro buen balón al que se anticipó el guardameta.

El Béjar, que mandó fuera en el 72’ una falta desde una posición fantástica, se estrelló con el palo en el 83’ (hubo una 2ª opción que fue desviada, de rebote, a córner). Los mirobrigenses estaban casi pidiendo la hora pese a lucir el marcador un empate, teniendo que despejar nuevos balones Javi Moríñigo y Maza. La última gran ocasión local se produjo en el 89’, cuando el balón le llegó a Alberto García en una gran posición dentro el área, queriendo hacerse un hueco que no encontró, acabando por quitarle de los pies el balón antes de que tirase.

La última real de los locales, con menos peligro, fue una media chilena lateral de Javi Moríñigo que se topó con un defensa. Mientras, el Béjar sí que rozó la victoria hasta el descuento, con una falta botada en ¾ de campo que milagrosamente no llegó un jugador a cabecear, y una peligrosa internada en el área que logró desbaratar David Moreno. Los minutos finales fueron algo broncos por alguna decisión arbitral que el Ciudad Rodrigo consideró que fue errónea, y quizá alguna lo fue, pero el final no iba a haber sido distinto (porque el penalty que se reclamó sobre Alberto García no lo pareció).

El Ciudad Rodrigo jugará la próxima semana frente al Betis a las 12.30 horas del domingo 21. En ese momento, podría haber dejado de ser líder de la Regional de Aficionados, dependiendo de lo que ocurra en el duelo de alto voltaje que medirá en la tarde del sábado al Atlético Mansillés (a quién sacan un punto) con el Mojados (al que le sacan 5). Mientras tanto, a Unionistas B le sacan 4, todo ello a falta de 12 por jugarse.