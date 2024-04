El III Senior logra su 5ª victoria en los últimos 6 partidos sufriendo un poco en los segundos finales

El Senior del III Columnas sumó en la tarde del sábado en Conde de Foxá su 5ª victoria en los últimos 6 partidos (el restante fue un empate en La Alamedilla de Salamanca), en este caso ante el Ponfesala, equipo que hasta hace apenas un mes era de ‘su Liga’, pero que ha dejado de serlo producto de esta fantástica racha, que hace que los mirobrigenses duerman ya en la 9ª posición de la tabla (podrían perder una plaza con los partidos del domingo).

Después del subidón de la rotunda victoria de la semana anterior ante el 2º clasificado, Tierno Galván, el triunfo de la tarde sabatina hubo que roerlo más, ya que el partido fue bastante espeso, tocando pasar algún apuro al final, debido a que no hubo tanto acierto en ataque. Los mirobrigenses llevaron la batuta desde la salida, pero en los primeros 5 minutos no pasó absolutamente nada relevante, hasta una primera acción local que no se llegó a rematar, antes de un par de tiros de peligro medio de Ponfesala que repelió Marchena.

Tras acelerar el ritmo con tiros de Óscar, Adrián y Raúl, el III Columnas vio puerta en el 10’, de la mano de Óscar, que la enganchó a la perfección desde ½ distancia. Después de alguna intentona de Cholo y Adrián, y una triple intervención de Marchena en una misma jugada, se entró en otra fase de ‘valle’ que se cerró en el 15’, cuando el remate de primeras de un jugador visitante entrando en el área a un balón desde la derecha fue blocado con el cuerpo por Marchena, al igual que hizo en el inicio del 20’.

En ese tramo final del primer tiempo, el III Columnas se topó con el portero rival, que sacó dos tiros de Raúl, otros dos de Álex Morales o uno de Manu. El esperado 2-0 llegó por fin en el arranque del segundo tiempo, de nuevo de la mano de Óscar, que la mandó al fondo de la red tras un saque de banda. Ponfesala intentó reaccionar abriendo más el balón con su portero, recortando diferencias en el 26’.

El III Columnas siguió controlando la situación, aunque le faltaba tanto comodidad como chispa, así como acierto cuando generaba ocasiones (al menos, en la parte de atrás se fue ajustando bien la defensa). En esa dinámica estuvo el partido hasta que en el 36’ Raúl puso el 3-1, que parecía dar bastante tranquilidad viendo lo cerrado que estaba el partido. Sin embargo, Ponfesala empezó a jugar de 5, y aunque se controló los dos primeros minutos, movieron bien una acción que costó en el 38’ el 3-2.

Los locales decidieron asumir el balón, pero les costaba aguantar la posesión. Curiosamente, justo en la más larga que tuvieron, en la que el balón pasó por todos los jugadores, se generó la mejor ocasión de gol, con un 2vs1 final, pero el portero de Ponfesala se anticipó. Acto seguido, el guardameta salió a la contra, cortando su avance Manu con una entrada por detrás que le costó la roja a falta de 40 segundos.

De este modo, los mirobrigenses tuvieron que defender en este suspiro final en situación de 5vs3, pero consiguieron aguantar para celebrar un nuevo triunfo, que a la hora de la verdad, como señala su técnico Fita, tienen el mismo valor en la tabla que el logrado frente a Tierno Galván. Lo peor del partido fue la expulsión de Manu, que se une a las bajas que ya tenían de antemano para la visita del próximo sábado al Villaquilambre Futsal.