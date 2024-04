Víctor Gómez participa en el Congreso We Are Sports 2024

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, Víctor Gómez, tomó parte en la jornada del jueves en el Auditorio del Multiusos de Vilar Formoso en el Congreso We Are Sports 2024, que ha analizado la influencia social, turística y económica del deporte en pequeñas localidades.

A la cita estaban invitados más de 150 representantes de municipios del Norte y Centro de Portugal, así como de varios lugares de España, como Ciudad Rodrigo o Vilvestre. En lo que respecta a Víctor Gómez, participó en concreto en una sesión dedicada a qué deporte puede impulsar mejor la economía local y el turismo.

En el transcurso de este Congreso se presentó la Red Intermunicipal Was (We Are Sports), que tiene como objetivo organizar actividades conjuntas entre municipios de ambos lados de La Raya.