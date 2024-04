Vilvestre participa en el Congreso Red Intermunicipal We Are Sports 2024

El municipio de Vilvestre participa este jueves en el Congreso Red Intermunicipal We Are Sports 2024 que se celebra en la localidad portuguesa de Vilar Formoso, y en el que responsables políticos, técnicos y profesionales del deporte debaten y comparten conocimientos sobre el deporte en los pequeños municipios.

A lo largo de la jornada se celebran distintas mesas para debatir sobre la importancia del presente y el futuro del deporte en los pueblos, su desarrollo intermunicipal y sobre la contribución de este al impulso del turismo y la economía local. Además, también se presentaba Red Intermunicipal Was (We Are Sports), con la que se pretende la realización de actividades conjuntas entre municipios de ambos lado de la Raya.

En las distintas mesas de debate intervienen responsables de distintas cámaras municipales portuguesas y comunidades intermunicipales. La representación española recaía en los ayuntamientos de Vilvestre y Ciudad Rodrigo, el primero en la mesa de debate sobre el deporte entre las personas mayores, y el segundo en la dirigida a valorar la contribución del deporte al turismo y la economía local.

Intervención de Vilvestre en el Congreso

En representación de Vilvestre, el concejal Diego Vacas hablaría sobre la importancia del deporte entre las personas mayores en territorios de escasa población y envejecidos.

Como explicaba Vacas, “el mayor desafío que se presenta actualmente para el deporte municipal es la despoblación, y es que en los municipios pequeños, como es nuestro caso, nos encontramos con una doble dificultad: por una parte la escasez de vecinos, ya que el número de habitantes tiende a disminuir año tras año, y, por otra, que la mayoría de ellos son de edad muy avanzada, lo que implica que sus capacidades físicas están ya bastante limitadas”.

Asimismo, señalaba que el Ayuntamiento de Vilvestre apuesta por una mayor calidad de vida para las personas mayores del municipio, promoviendo y apoyando tanto la actividad física como mental. En este sentido recordó que “llevamos ya muchos años participando en un programa de hábitos saludables para personas de más de 60 años que ofrece la Diputación de Salamanca y cuya finalidad es el envejecimiento activo favoreciendo el desarrollo o mantenimiento de las capacidades cognitivas y psicomotrices”.

Este programa, conocido como 'Depende de ti', ofrece a los mayores talleres de memoria cuya finalidad es el desarrollo de la actividad mental para conservar o incluso ampliar sus capacidades de memoria. Conjuntamente, se imparten también talleres de gimnasia, “porque la actividad física es muy importante para que su psicomotricidad y su agilidad se mantengan o que, como mínimo, la pérdida de estas capacidades se ralentice”, añadía.

Diego Vacas recordaba que “el envejecimiento conlleva un proceso en el que algunas facultades del organismo pierden efectividad. Esto ocurre de una manera natural y, hasta el momento, en el estado actual de la medicina, no existe ninguna manera de revertirlo. No obstante, esto no significa que ese deterioro sea igual para todo el mundo y bajo todas las circunstancias. De hecho, la clave del buen envejecimiento es precisamente que el cambio fisiológico se produce a un ritmo muy lento y con la suficiente poca intensidad como para permitir a la persona una vida completa y satisfactoria. Es lo que los especialistas llaman envejecimiento exitoso. Y depende de manera crucial de la actividad física”.

Por ello, desde el Ayuntamiento de Vilvestre “consideramos que es algo imprescindible seguir transmitiendo la trascendencia del deporte; ya que, sin lugar a duda, el deporte y llevar unos hábitos de vida saludables son pilares fundamentales del buen mantenimiento físico, psicológico y emocional del ser humano”, apuntaba.

Actividad deportiva transfroteriza para mayores

Bajo estos objetivos, además de promover lazos con los pueblos vecinos del otro lado de la frontera, el Ayuntamiento de Vilvestre promueve con la Cámara de Freixo un Encuentro Intermunicipal de Deporte para personas mayores que tendrá lugar en Freixo de Espada A Cinta el 24 de abril.

Las personas mayores de la localidad que deseen asistir deberán inscribirse en el Ayuntamiento antes del 18 de abril. El transporte hasta Freixo será por cuenta del Ayuntamiento, por lo que únicamente deberán llevar la comida.