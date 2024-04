“Si no hay dinero para la residencia, a ver si al menos nos dan para el agua”

Muchos pudieran pensar que un pueblo de 130 vecinos, y bien avenidos, no supone mayor complicación para su gobierno para un alcalde, pero no siempre es así, como le sucede en estos momentos a Alejandro Benito, alcalde de la localidad de Almendra, donde la tranquilidad de los meses del invierno ha dado paso a la preocupación en estos inicios de la primavera por distintos motivos, pero el principal es el problema de turbidez que presenta el agua de la red de abastecimiento tras las lluvias de primeros de marzo pasado, un problema que el Ayuntamiento tratará de solucionar de manera provisional con el abastecimiento mediante cisternas que viertan el agua al depósito municipal.

Hay que señalar que Almendra se abastece de agua mediante una toma directa en la presa propiedad de Iberdrola, un sistema de abastecimiento “autónomo al que no queremos renunciar”, añade el regidor, pero que no está exento de problemas debido a la fluctuación constante del nivel y el movimiento de sedimentos que produce el bombeo de agua desde el río Duero a la presa de Almendra, aunque “nunca habíamos sufrido un problema de turbidez tan prolongado”, añade el alcalde.

Alejandro Benito es consciente de que el abastecimiento con cisternas “no es la solución pero ahora no tenemos otra opción”, pues señala que “tenemos dos filtros instalados con capacidad de filtrado de 3 metros cúbicos a la hora, uno de arena para la limpieza del agua y otro de carbono para quitar malos olores, pero no es suficiente para quitarle la turbidez”. Además, recuerda que el año pasado, a través del programa Sequía “decidimos ampliar la capacidad de filtrado y la capacidad de impulsión hasta el depósito del pueblo porque en verano tenemos mucha más gente y era necesario para no quedarnos sin agua, entonces ahora no podemos optar a esa línea de ayudas”.

Por ello, Alejandro Benito pide que la Diputación habilite otra de línea de ayudas, como ha hecho para los bares, para solucionar un problema de servicios básicos como es el agua en los pueblos. Sobre cuál puede ser la solución, el alcalde hace alusión a la posibilidad de instalar un decantador, “pero es un proyecto muy costoso y en este momento no disponemos de financiación, además de los costes de mantenimiento, otra cosa es que se hiciera cargo la Diputación”.

Entre tanto, Alejandro Benito espera “que el embalse se estabilice un poco y no haya tanto problema. Ahora mismo el dinero de la línea de ayudas a la sequía lo tenemos comprometido con el proyecto que acometimos el año pasado, por lo que tendremos que pedir otra ayuda, a quien sea, para intentar solucionar el problema. Si no hay dinero para la residencia esperamos que al menos haya dinero para el agua, que es algo básico.”

Cierre de la residencia

Precisamente, la segunda preocupación en Almendra es el futuro de la residencia Casa de Mayores después de que la ayuda obtenida de la JCyL para acometer las obras necesarias para su adaptación a la normativa actual sea “muy insuficiente respecto al presupuesto que tenemos”, afirma el alcalde.

Y es que la ayuda concedida de la Junta es de “80.000 euros frente a los 160.000 de presupuesto, una diferencia de la que no disponemos, necesitamos la financiación completa para no comprometer los presupuestos del Ayuntamiento. Como ya me han dicho desde la Junta y desde la Diputación, a pesar de ser un servicio de atención a los mayores y que proporciona siete empleos al año, y no nos dejan funcionar como hasta ahora, pues tendremos que prescindir de la residencia”, añadía.

En cuanto a recientes actuaciones municipales, el alcalde señala la finalización del parking de autocarvanas junto a las piscinas y que, a pesar de que el invierno no es la mejor época, desde que lo abrimos casi siempre ha habido alguna autocaravana”.

Por último, lo más inmediato en cuanto a obras, el Ayuntamiento comenzará en breve con la mejora de caminos de concentración parcelaria, actuación que se realizará con cargo a los Planes Provinciales.