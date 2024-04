La Feria Internacional del Queso de Hinojosa de Duero llega a su XXI edición los días 4 y 5 de mayo

La Feria Internacional del Queso (FIQ) de Hinojosa de Duero llegará los días 4 y 5 de mayo a su veintiuna edición con algunas novedades, pero manteniendo el protagonismo destacado de los productos elaborados artesanalmente.

Año tras año, desde el 2004, artesanos del sector quesero de todos los rincones de España y de Portugal se dan cita en esta Feria Agroalimentaria, en la que también tienen cabida otros productos como vino, aceite, miel, embutidos, dulces..., una cita que año tras año ha ido incrementando el número de expositores y de visitantes que se acercan a este municipio de la comarca del Abadengo, en las Arribes salmantinas, para degustar y comprar productos y disfrutar de las actividades complementarias que se organizan en torno a la feria.

El Ayuntamiento de Hinojosa de Duero, que preside Jesús Pata Galante, está ultimando los preparativos de esta importante cita, que mantenía abierta la inscripción de expositores hasta el día 5 de abril.

“Aunque ya contamos con más de 70 expositores, estamos intentando que vengan más queseros, gente de otras provincias que se sumen a los habituales, aunque la feria está abierta a vinos, aceite, licores, repostería, embutidos...”, manifiesta el alcalde.

El recinto ferial al aire libre tendrá una ubicación algo distinta a la habitual -motivada por las obras en la Plaza de la Farola-. La Plaza del Juego de Pelota será el epicentro del ferial, que se prolongará por la Calle Eras y alguna adyacente.

Varios concursos

A la muestra gastronómica de productos artesanos, en la XXI Feria Internacional del Queso de Hinojosa de Duero se añaden las catas, degustaciones de quesos de España y Portugal, maridaje con vinos de la península, música, espectáculos, actuaciones en vivo y en directo y dos concursos.

“A petición de los queseros de Hinojosa, estamos pensando en organizar un concurso de quesos, con premios para todas las variedades de quesos, pero aún está en preparación”, anuncia el alcalde. Este certamen vendría a sustituir el habitual Concurso de Corte de Queso.

Por otra parte, el Ayuntamiento ha promovido el primer Certamen de Murales ‘Arribes del Duero’, con el que pretende embellecer el municipio, a la vez que sigue apostando por el arte pictórico. En los últimos años el Consistorio venía organizando un concurso de pintura.

“A mí me gusta la pintura, de hecho he estudiado Historia del Arte, pero he visto que los cuadros premiados otros años están guardados en el ayuntamiento, y he pensado en hacer un concurso de murales para que todo el mundo pueda ver las pinturas y, además, para embellecer las calles, darle un cambio al pueblo”, explica Jesús Pata.

La propuesta del alcalde está teniendo buena aceptación entre los vecinos, que han ofrecido fachadas y puertas de garajes para que los artistas plasmen sus creaciones. Este concurso se desarrollará los días 3, 4 y 5 de mayo y está dotado con un primer premio de 1.000 euros y un segundo de 500 euros.

Respecto al programa protocolario, la inauguración de la Feria tendrá lugar el sábado 4 de mayo, a cargo de un pregonero y con la presencia de varias autoridades -entre ellas algún diputado y senador nacional, cargos de la Junta de Castilla y león y de la Diputación de Salamanca- y de los vecinos municipios portugueses de Freixo de Espada à Cinta y Figueira de Castelo Rodrigo.