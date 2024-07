“En Salamanca hay un Hospital puntero y en la comarca no tenemos UVI móvil”

Pasados seis meses desde las Ferias de agosto, punto de partida para el inicio de la gestión municipal tras el retraso al mes de julio de la toma de posesión de la nueva Corporación, el alcalde de Vitigudino, Javier Muñiz, repasa la situación de Vitigudino y del Ayuntamiento.

¿Cuál es el principal problema que tiene Vitigudino?

Pues el que todos sabemos y que afecta a toda la comarca, que es el despoblamiento. La gente joven se marcha, no se crean empresas..., entonces el panorama es complicado, es el mayor problema y Vitigudino tampoco es capaz de generar por si solo una situación capaz de atraer a los jóvenes. Los que estamos aquí no logramos revertir la situación de despoblación ni de frenarla. Se requiere un agente externo capaz de generar empleo cualificado para los jóvenes. Este año el número de habitantes en Vitigudino ha disminuido solo cuatro personas, pero seguro que es una coincidencia. Vitigudino da para lo que da, tenemos bastante interés en sacar adelante los dos polígonos para el asentamiento de empresas, y solo puedo decir que el agroalimentario disponemos de parcelas a la venta y esperamos que se anime alguien a montar una empresa. Y respecto al polígono industrial estamos con los últimos trámites para pasar la propiedad a los actuales propietarios y que el Ayuntamiento pueda vender parcelas.

Una cuestión fundamental para que los jóvenes se quedaran, entonces, sería el empleo cualificado...

Sin duda. Tienen que venir empresas de fuera a hacer las cosas porque aquí no hay empresas. El matadero va ampliando y haciendo cosas, está dando mucho trabajo, también Asprodes, con la importancia de que la mayoría son mujeres, un sector más penalizado en cuanto a oferta de empleo en los pueblos, pero son dos empresas que tienen sus limitaciones. Haría falta la llegada de Iberdrola, por citar una empresa importante y asentada en la comarca, con un proyecto tecnológico similar al de Aldeatejada y que revierta un poco más en la zona lo que saca de las presas, porque el canon que paga no soluciona nada.

¿Como cabecera de comarca, qué ofrece y qué debería ofrecer Vitigudino?

Ha sido y es un lugar de servicios para la comarca y tiene que seguir en esa línea, aumentar los servicios, pero al ir perdiendo población se han ido reduciendo servicios. La Junta está manteniendo algunos a base de cederles edificios y una serie de cosas, Oficina de Empleo, Medio Ambiente... Como sucede con la Diputación, la cual financió la construcción del ayuntamiento a cambio del espacio para sus oficinas. Tenemos que ir cediendo inmuebles o solares porque de lo contrario desaparecen de aquí. Ahora mismo, la Junta quiere montar un almacén en el polígono y seguramente tendremos que ceder la parcela si queremos que estén ahí. Desde el Ayuntamiento estamos trabajando mucho los servicios que podemos ofrecer, pero hay otros como la sanidad o la educación en los que no podemos hacer nada, y encima nos los están recortando. Con la famosa UVI medicalizada estamos aburridos de pedirla, lo cual es un problema en una comarca con gente muy envejecida y pueblos a más de 100 kilómetros de Salamanca. En Salamanca tenemos un Hospital puntero y en la comarca de Vitigudino no tenemos una UVI medicalizada, con lo cual algunos no llegan al Hospital.

¿Cuál es el principal problema que tiene en este momento el Ayuntamiento?

La falta de presupuesto. En septiembre vimos que había que hacer presupuesto nuevo e hicimos el de 2023 para poder pagar porque estaban todas las partidas sobrepasadas. Pero una vez que hemos liquidado lo pendiente incluso lo de 2022, el presupuesto 2023 está desbordado ya, por eso nos urge ya hacer el presupuesto 2024.

¿Las discrepancias con uno de los miembros del equipo de Gobierno está afectando a la gestión municipal?

En principio el problema es que hay un concejal menos trabajando y eso se nota. Somos cinco en el equipo de Gobierno y ninguno con dedicación exclusiva ni parcial, lo cual un concejal menos se nota en el trabajo y en poder contar con una opinión más.

¿Qué obras tienen previstas de aquí a final de año?

Inmediatamente empezarán las pistas de pádel, imagino que el mal tiempo ha influido para que no empezasen en marzo, también el parking de autocaravanas. También estamos pendiente que la Diputación nos conteste a la solicitud para asfaltar unos pequeños tramos que quedaron pendientes tras las últimas obras. También queremos hacer aceras nuevas en La Reguerita porque están muy mal. Estaba previsto sustituir la cubierta del pabellón pero retiraron la ayuda, porque en la anterior legislatura no se presentaron las cuentas, y no podemos hacerlo.

Muchos vecinos están pensando ya en los Corpus, ¿puede avanzar algo de las fiestas?

Estamos en ello. Queríamos sacar en la primera semana de abril el pliego de condiciones para adjudicar la organización de los festejos.

Recuperaron esta Semana Santa la Feria Agroalimentaria y Multisectorial, ¿qué balance hace de ella?

Ha costado un poco hacerla porque al dejar de hacerse muchos puestos han buscado otros sitios y ha sido difícil juntar a 35 empresas. Al final estamos contentos con el resultado, ha sido un éxito.