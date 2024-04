El Infantil del Ciudad Rodrigo redondea un día de convivencia ganando al Munibar Pizarrales

El Infantil del Ciudad Rodrigo disfrutó en la jornada del domingo de un día de convivencia, comiendo todos juntos horas antes de recibir en los Campos de Toñete, en el último turno del día, al Munibar Pizarrales, quién tenía los mismos puntos que ellos antes de arrancar la jornada, y al que ganaron con cierta comodidad, abriendo poco a poco brecha en el marcador.

El Ciudad Rodrigo miró enseguida arriba, con una opción clara de Marco que repelió la guardameta visitante, quién también atrapó otro balón de Alejandro Serrano antes de que Marco pusiese el 1-0 en el 6’: agarró el balón en una posición centrada, fue avanzando, y una vez dentro del área, la mandó al fondo de la red. Prácticamente acto seguido se rozó el 2-0: Asier firmó un disparo que repelió la portera del Pizarrales, propiciando un remate de Álvaro que un defensa salvó cuando el balón ya estaba en plena línea de gol (no la llegó a cruzar).

El tramo siguiente fue un poco más calmado, antes de que el Ciudad Rodrigo lo probase de nuevo -con algo menos de peligro- con una intentona desde la frontal de Álvaro que cogió la guardameta, y un complicado cabezazo de Marco a un saque de esquina que no cogió puerta, al igual que un tiro de Asier. El Pizarrales apenas había mandado un balón por encima del larguero (todavía con el 0-0) cuando en el 30’ generó una peligrosa contra que desbarató Eric antes del 1vs1 final.

Un par de minutos después, los visitantes hicieron otro remate muy claro que repelió Noa, generándose una acción de peligro mirobrigense que culminó con un tiro de Marco dentro del área que acabó en un córner que fue botado por Álvaro, cabeceándolo Marcos Antúnez al fondo de la red. El primer tiempo se cerró con una ocasión visitante, en la cual el 1vs1 final frente a Noa lo enviaron por encima del larguero (José Antonio molestó en el disparo).

El Pizarrales salió mejor que el Ciudad Rodrigo al segundo tiempo, enviando al lado del palo un remate de primeras muy claro en el 40’, pero los mirobrigenses lograron el 3-0 en el 42’, en su primera intentona de este período, con un balón que recibió entrando en el área Isma, quién no perdonó. El 3-0 dio pie a un segundo período de muchas idas y venidas, pero no demasiado peligro, y además muy espaciado. Por parte local, hubo remates que no fueron entre los tres palos de Marco (un lanzamiento de falta), Eric, Isma y Asier.

Por parte visitante, una intentona se fue al lado del palo izquierdo antes de tener dos ocasiones algo más peligrosas ya en plena recta final que resolvió el portero mirobrigense en este tramo, Gonzalo: atrapó un balón en dos tiempos y repelió otro en el área. De este modo, el Ciudad Rodrigo pudo continuar viviendo un día de fiesta, comiendo incluso bombones para celebrar el cumpleaños de Noa.

> Por parte del Ciudad Rodrigo jugaron Noa, José Antonio, Marcos Antúnez, Pablo Salvador, Asier, Eric, Álvaro Flores, Marco, Alejandro Serrano, Luisfe, Kevin (11 inicial), Isma, Daniel, Gonzalo, Elías e Iker; y por parte del Munibar Pizarrales, Marta, Iam, Sergio, Samuel, Darío, Oliver, Yoel, Manuel, Víctor, Iker, Santiago (11 inicial), José Maneul, Jaime, Aritz, Lucas y Bruno.