El III Senior da la campanada en la cancha del 2º clasificado

El Senior del III Columnas ha cogido tal velocidad de crucero en esta recta final de la temporada 2023/2024 que en la tarde del sábado, en su regreso a las pistas tras el parón por la Semana Santa, asaltó la cancha del 2º clasificado, Tierno Galván, que iniciaba la jornada a 2 puntos del líder, Intersala Zamora, que han pasado a ser 5 tras este fin de semana cuando sólo quedan 18 en disputa. El III Columnas salió victorioso de la cancha del Tierno con total merecimiento, sabiendo sobreponerse a los momentos complicados que fueron surgiendo.

El encuentro comenzó igualado, aunque con algo más de posesión por parte de los locales, llegando también más a puerta, especialmente con su juego de pívot (tienen a uno de los más dominantes de la categoría). Tras ajustar la presión, el III Columnas igualó por completo el panorama en el 3’-4’, estando cada vez más cómodos con el balón. A raíz de ello, en el 10’, en una buena presión, Raúl robó el balón en 1ª línea, y ante la salida del portero, se lo cedió a Adrián para que pusiera el 0-1.

El III Columnas siguió ganando terreno, pero a partir del 17’ el partido se volvió un poco loco, con idas y venidas. A falta de dos minutos, en una disputa por el balón, Diego no vio venir a un rival, golpeándole de forma fea en el cuello, lo que le costó la roja directa (además era la 5ª falta). En la primera acción en superioridad, Tierno Galván metió un balón profundo al 2º palo que supuso el 1-1. Este tanto espoleó a los locales, que generaron varias ocasiones claras en lo que quedaba de 1ª parte, siendo clave Marchena para que no hubiese más goles.

El III Columnas volvió bien de vestuarios, con mucha posesión y más oportunidades que los locales, pero sin poder marcar hasta que ya en el 31’ Álex Morales logró 1-2 en una acción individual. A Tierno Galván le entraron las prisas por su situación en la tabla, lo que favoreció que el III Columnas se hiciese dueño de la situación. El problema fue que en el 33’ cometieron la 5ª falta, teniendo que rebajar la defensa, lo que propició que asumieran más balón los locales, aunque sin mucho peligro de gol. Esta dinámica continuó hasta el 36’, cuando Raúl puso el 1-3 con un lanzamiento de falta.

Quedaban 4’40” y Tierno Galván sacó portero-jugador, táctica que no le dio resultado, aunque sí lograron el 2-3 en el 37’, producto de un balón en largo de su portero que no despejó el III Columnas. Armand remató en primera instancia, repeliendo el tiro Pablo Ramos, pero el balón quedó suelto, lo que propició el remate de otro jugador, que le dio mal, pero el balón se fue justo a donde estaba Armand, que no perdonó. El III Columnas siguió centrado en el partido, y en la siguiente acción con portero-jugador rival robaron el balón y Raúl puso el 2-4 en el 37’.

Apenas un minuto después, llegó otro robo, anotando Álex Morales el 2-5 con el que concluyó el partido. El III Columnas controló bien el portero-jugador rival, con lo cual pudo redondear un gran partido de todo el equipo, muy metido y sin altibajos. Con esta victoria el III Columnas se olvida ya del riesgo de descenso por arrastre y sigue mirando hacia arriba: adelanta a Guijuelo, se sitúa a 1 punto de Arévalo y a 2 de Vadillos. Los mirobrigenses esperan seguir la racha el próximo sábado en Conde de Foxá frente a Ponfesala.