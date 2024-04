El Ciudad Rodrigo hace los deberes ante el colista y tiene el sueño una jornada más cerca

El Senior del Ciudad Rodrigo ha restado una nueva jornada a su sueño de conseguir regresar a 3ª Federación, al salir victorioso en la tarde del domingo de su primer encuentro tras las vacaciones de Semana Santa, que era una ‘perita en dulce’ tal y como está la competición, ya que le tocaba visitar al claro colista de la Regional de Aficionados, la Bovedana, que apenas había sumado 2 victorias y 2 empates en los 24 partidos previos.

El Ciudad Rodrigo salió decidido a no meterse en problemas y encauzó el partido –al igual que hizo también en la ida contra este equipo- en el tramo inicial, con dos goles, de Alberto García en el 14’, y de Alexander en el 21', quién por cierto ha roto esa curiosa dinámica de ser el único anotador en los encuentros en los que marca. Con un marcador ciertamente claro, el Ciudad Rodrigo fue controlando el partido, iniciándose un larguísimo descontar de minutos.

De hecho, con este panorama, la 2ª parte se hizo un poco ‘durilla’, siendo lo más salvable de la misma el 0-3 del Ciudad Rodrigo, que llegó en el último suspiro, con la firma de Sergi. Con este triunfo, el Ciudad Rodrigo obviamente conserva el liderato en solitario, con una ‘buena noticia’ adicional: tras ganar el sábado el Atlético Mansillés (que está a 3 puntos) y Unionistas B (a 4), en la tarde del domingo se dejó dos puntos en su visita al Béjar el equipo que parecía estar más en forma, el Mojados, que se queda a 5 puntos del Ciudad Rodrigo con 15 por jugarse.

La semana que viene, el Ciudad Rodrigo se medirá precisamente al Béjar, a las 17.00 horas en el Francisco Mateos. Hay que recordar que en lo que queda de Liga habrá 3 duelos directos entre los de arriba: en la jornada 27, Atlético Mansillés vs Mojados; en la 28, Ciudad Rodrigo vs Atlético Mansillés; y en la 30 y última, Mojados vs Unionistas B. Obviamente, el Ciudad Rodrigo es el único equipo que depende de sí mismo, y con un margen de un partido con Unionistas B y Mojados (no así con el Mansillés, que si gana en el Francisco Mateos –y ambos ganan todo lo restante- quedaría por delante del Ciudad Rodrigo).