Un gran charco frena a Santolino en Portugal

Una enorme poza de agua se ha cruzado en el camino de Lorenzo Santolino (Sherco) en el Rally de Portugal y ha condicionado su tercera jornada, en la que ha cedido bastante tiempo, aunque se mantiene sexto en la clasificación general provisional.

La tercera etapa del BP Ultimate Rally Raid Portugal, el único del Mundial que se disputa este año en Europa, se adentraba este viernes en España en la jornada más larga y decisiva, con más de 370 kilómetros de especiales y 250 de enlaces, la jornada de más kilometraje. Santolino partía séptimo, una buena posición para contar con la ventaja de marcas y trazas de los pilotos que salieron por delante, pero esa ventaja se ha esfumado en los primeros kilómetros.

Tras las lluvias caídas en las últimas semanas en Portugal y Extremadura, los caminos por los que discurría la etapa contaban, como ha ocurrido en los anteriores días, con importantes balsas de agua. En una de ellas, Santolino ha entrado a alta velocidad y se ha encontrado con una profundidad que no esperaba. En el chapuzón, el agua ha regado todo el interior de su Sherco que se ha parado.

En esa situación, el salmantino se ha bajado y ha sacado la moto del charco para, después, y con ayuda de un espectador, darle la vuelta para intentar sacar el agua que había entrado por todas partes y que podía afectar a las partes mecánicas y eléctricas. Es ahí donde ha cedido cerca de cinco minutos y ha convertido la jornada en un ejercicio de supervivencia y una remontada.

En el punto kilométrico 28, después del paso por el charco, figuraba en el puesto 30 de la etapa y cedía casi 4 minutos y en el siguiente rondaba el puesto 20, todavía reponiéndose. Mediada la etapa ya era duodécimo y le había cogido tiempo a su compañero de equipo. En el 300 ya había logrado colocarse entre los diez primeros y se ha mantenido hasta llegar a meta en el puesto undécimo con 11.43 perdidos sobre el ganador del día, el valenciano Toscha Schareina (Honda). El salmantino es todavía sexto en la general a 16:13 cuando había estado en tiempos para luchar por los mejores puestos; Schareina es también líder de la general.

“Día complicado, he empezado atacando y confiado, pero en el kilómetro 17 había un paso de agua importante que no estaba en el roadbook, venía muy rápido, he intentado levantar la rueda para pasarlo pero era demasiado profundo. Ha entrado agua en la admisión y se ha parado la moto. He salido empujando, he dado la vuelta a la moto, he quitado el filtro de aire para vaciar el agua y por suerte no ha entrado mucha, no he roto nada. Y después de un buen rato he conseguido arrancar y retomar la marcha”, ha comentado.

“He intentado coger ritmo, pero las pistas aquí son rápidas y con poca visibilidad y es complicado intuir lo que hay, todos nos hemos hecho algún recto. No ha sido un gran día, a ver mañana que tenemos etapa en Badajoz. He perdido mucho y las opciones de podio están complicadas”, ha dicho.

Este sábado se disputa la cuarta etapa entre Badajoz y Grândola con 253 kilómetros de especial y 288 de enlaces, los últimos antes de los 102 finales del domingo.