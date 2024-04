/AD 6-7 ABR/ El Miróbriga Futsal juega por fin en casa dentro de un fin de semana ‘invertido’

Tras el habitual parón por la Semana Santa, este primer fin de semana de abril se reanudan las competiciones deportivas regulares para afrontar el tramo final de la temporada 2023/2024, compuesto para la mayoría de los equipos de 6 encuentros (buena parte de las competiciones llegarán a su conclusión el 2º fin de semana de mayo). Este regreso tiene como peculiaridad que el fin de semana está ‘invertido’ en Ciudad Rodrigo, ya que la programación más habitual de los sábados tendrá lugar el domingo y viceversa.

Por un lado, este sábado no habrá competición federada en los Campos de Toñete, disputándose domingo los cuatro partidos que le tocan en casa a la cantera del Ciudad Rodrigo CF, dos por la mañana y dos por la tarde. Por otro lado, en materia de fútbol sala, los equipos de categoría provincial del III Columnas jugarán durante la tarde sabatina en Conde de Foxá, cuando lo habitual es que lo hagan el domingo, jornada en la que comparecerán el Cadete e Infantil regionales del Club mirobrigense.

Dentro de esa misma jornada dominical, jugará por fin en casa (a última hora de la mañana en Conde de Foxá) el Miróbriga Futsal, frente al líder de la 1ª División Futormes, el Paradinas de San Juan-Bar Quinto. Mientras tanto, el fin de semana en Conde de Foxá se abrirá con la disputa de la Final Four de categoría Benjamín de los Juegos Escolares, en la que hay doble representación del III Columnas, con sus equipos A y C. El B de esta categoría, así como todos los que no se han clasificado para rondas superiores, iniciarán el denominado Torneo Primavera de los Juegos Escolares.

Si el Miróbriga Futsal se mide a su líder, el III Senior tiene que visitar al 2º clasificado de su competición, el Tierno Galván (que está a dos puntos de la cabeza). Por el contrario, el Senior del Ciudad Rodrigo regresa a la competición midiéndose al colista de la Regional de Aficionados, la Bovedana zamorana, en la tarde del domingo. De esta agenda está ausente el Juvenil del Ciudad Rodrigo, cuyo partido ha sido aplazado al miércoles 1 de mayo.