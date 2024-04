Rosario Bermúdez: “La mujer gitana tiene doble discriminación: por ser mujer y por ser gitana”

Rosario Bermúdez tiene 28 años y trabaja como técnica de intervención en la Fundación Secretariado Gitano en varios programas de salud y empleo. Reconoce la discriminación que padece su etnia, pero asegura que ella nunca ha sufrido antigitanismo de forma personal, al menos de forma evidente —“luego, por detrás, uno no sabe lo que piensan”—. “La gente siempre me ha dicho que tengo mucho mérito por el hecho de ser gitana y haber estudiado Derecho. Mi éxito educativo y profesional se lo reconozco a mi madre. Soy consciente de que he tenido una trayectoria educativa como cualquier niña porque mi madre iba delante derribando las barreras que yo pudiera tener. Ella ha luchado mucho”.

Como mujer, Rosario tiene una perspectiva crítica sobre la percepción de la desigualdad entre hombres y mujeres dentro de su etnia. “El machismo está presente en toda la sociedad, no solo entre la población gitana. La mujer gitana tiene doble discriminación: por ser mujer y por ser gitana. El papel de la mujer dentro de la comunidad gitana es muy importante. Ahora están viviendo un empoderamiento, vemos a muchas mujeres gitanas con su carnet de conducir y que optan por trabajar también fuera de casa, con todo el apoyo de su familia, por supuesto”.

Rosario también pone el foco en la discriminación que sufren como población. “Hay muchos estereotipos y prejuicios sobre la comunidad gitana y esto hace que en todos los ámbitos se limiten los derechos en empleo, vivienda y educación”. Respecto a este último, la técnica recuerda que hay que tener en cuenta la “entrada tardía” de la población gitana al sistema educativo para explicar las altas tasas de fracaso escolar. “En el pasado, nadie se preocupó por que los niños gitanos fueran al colegio. Tiene que haber un tiempo de adaptación. Desde la fundación se está trabajando muchísimo para que la comunidad gitana entienda el valor que tiene la educación”. Rosario añade que la inclusión de la historia de la etnia gitana en el currículo educativo sería de gran ayuda. “La comunidad gitana está presente aquí en España desde hace muchísimos años. Otras civilizaciones antiguas sí que se estudian. Esta discriminación viene por el desconocimiento que hay. Si la sociedad conociera su origen, toda la persecución que ha habido, entendería más a la comunidad gitana”.