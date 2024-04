Santolino arranca segundo en rally de Portugal

Lorenzo Santolino había finalizado en séptima posición la primera jornada del Rally Ultimate Portugal, prueba del Mundial de la especialidad que se disputa hasta el domingo. El salmantino ha disputado este miércoles el prólogo y los primeros cien kilómetros en pista y ha llegado a meta a algo más de cuatro minutos del primer clasificado provisional, en séptimo puesto de la general, lo que le sitúa en buena posición para los próximos días.

Tras la revisión de tiempos, la organización ha impuesto varias penalizaciones a pilotos y eso ha cambiado la clasificación, catapultando a Santolino al segundo puesto de la general a 4.15 de Toscha Schareina (Honda). El salmantino saldrá segundo este jueves a la segunda etapa.

El rally arrancaba a las 7.30 de la mañana con la disputa de una prólogo corta para marcar las posiciones de salida. El salmantino ha terminado en el puesto once y le ha tocado salir de los primeros a la primera especial, el tercero, lo que le condicionaba al igual que a otros favoritos como Howes, Maio y Quintanilla que salían en posiciones similares.

Tras completar la prólogo, ha salido a pista para una primera especial arenosa de algo más de cien kilómetros en la que le ha ido mucho mejor. Era su primera competición tras el Dakar y arrastra las secuelas de una caída entrenando la semana pasada.

La especial la ha ganado Bradley Cox (KTM), seguido de Van Beveren y Schareina, ambos pilotos Honda, este último ganador de la prólogo. Cox es también el líder con Van Beveren a 23 segundo y Schareina a 49, y Santolino a 4.49 de distancia. La jornada ha terminado con una especial espectáculo de tres kilómetros sin trascendencia para la general.

“La prólogo era muy corta, no me he encontrado del todo bien y he terminado retrasado. Al elegir orden me ha tocado salir el tercero a la etapa, con Maio y Quintanilla. La navegación ha estado bastante bien, he ido cauto pero se podía rodar a buen ritmo. Me he encontrado bien en la zona de arena de 60 kilómetros, pero después en la zona de sierra, en pistas duras y con rasantes, he sufrido un poco. Arrastro los golpes de la caída de la semana pasada y me lo he tomado con calma. Para ser el primer día, bastante contento”, ha comentado.

Este jueves, segunda etapa, ya de 166 kilómetros con 35 de enlace por pistas variadas.