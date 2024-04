Comerciantes y vecinos conocen alternativas al futuro adiós del ADSL

La sede de la Federación de Empresarios y Trabajadores Autónomos de la comarca de Ciudad Rodrigo (Afecir) acogió en la tarde del martes una charla informativa al hilo del anunciado cierre por parte de Telefónica de España de los servicios de la red de cobre (ADSL) en todas las poblaciones.

En principio, esa clausura se iba a producir de forma inminente, el 19 de abril, pero parece que se va a retrasar hasta el otoño, aunque no hay ninguna certeza. En todo caso, la charla de la tarde del martes tenía como objetivo ofrecer alternativas temporales a aquellas personas que a día de hoy todavía tienen ADSL y no pueden acceder a la fibra por no haber sido desplegada en la zona de Ciudad Rodrigo donde viven.

Esta charla, promovida por la propia Afecir, corrió a cargo de un integrante del Grupo Setel, empresa que viene prestando fórmulas alternativas en la provincia de Salamanca mientras llega la fibra a todos los lugares. Debido al interés de la temática, la sesión estuvo abierta tanto a comerciantes como a ciudadanos en general.