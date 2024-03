Dani Ponz dice que el penalti "es falta dentro del área" y Larrazabal admite que "un jugador local me ha dicho que ha sido un atraco"

Dani Ponz, entrenador de Unionistas, ha comparecido ante los medios de comunicación locales al término del partido con la SD Logroñés.

Valoración: "Ganar en el descuento es bueno y hemos asumido riesgos, ellos firmaban el empate. Me alegro por Slavy porque está entrenando muy bien y estamos felices con los 42 puntos".

Slavy: "Se debe a lo de Etxaniz, ha hecho muchas cosas y Boris sabe hacer daño, nunca ha dejado de trabajar. Hoy ha marcado y es buena noticia. Normalmente se ganan el tirarlos en la semana y hay un orden".

Penalti: "No lo he visto, pero todos me dicen que es penalti porque es una falta dentro del área. La semana pasada hubo un penalti a Ramiro y no se señaló. No lo he visto y mis jugadores lo comentan así claramente".

Césped: "No me gusta excusarme y no veo el campo mal, también hay que entender lo que es Salamanca con el clima. No va conmigo lo de las excusas".

Ambiente: "Hemos echado de menos a aficionados del Logroñés y el ambiente es muy bueno porque pueden suceder muchas cosas. Se merece la victoria nuestra gente. Felicito a la gente porque es nuestro gran secreto".

Renovar: "Ahora mismo tenemos muy avanzado el tema de la permanencia y sería complicado perder ocho partidos. Cuando lleguemos a los 45 puntos, seguro que hablaremos el club y yo si se estima oportuno".

LARRAZABAL

"Estamos frustrados porque haces un buen trabajo a nivel defensivo, pero no en lo ofensivo. No hemos terminado las jugadas de la mejor manera posible. Hemos pecado de precipitación. No he visto el penalti, pero un jugador local me ha dicho que ha sido un atraco. El colegiado ha pitado y luego ha señalado, en el área de Unionistas también hubo una mano y esto nos penaliza. Nos han quitado el trabajo de la semana".