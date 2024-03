El Palacio de Montarco acogerá el Sábado Santo una Feria de Belleza

El Palacio de Montarco de Ciudad Rodrigo acogerá este Sábado Santo una Feria de Belleza denominada mima-t, en la que se mostrarán las últimas tendencias en moda, belleza, cuidado personal y decoración para brindar una oferta de ocio diferente en uno de los días clave de la Semana Santa Mirobrigense.

Esta Feria de Belleza funcionará de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas, teniendo de forma permanente varios stands de venta y servicios: Beauty touch, Yasmina Wedding Looks con su glitter bar, Huta hia y su nueva colección en prendas, Nuria Nails con su nails bar, Óptica Vasconcellos y Calzados Montero. Además, habrá varias actividades concretas.

Por un lado, a las 12.30 horas, se ofrecerá una charla sobre estilismo para saber qué colores y prendas favorecen más, y cuáles son las últimas tendencias. En esta charla intervendrán Noemí Sierra (tocados Birds in my Head), Bea Acosta (huta ia), Lourdes Tendero peluquería, María Montero (Ma Marie) asesoría de imagen y Yasmina Wedding looks como maquilladora.

Y por otro lado, a las 18.30 horas, habrá una sesión para conocer a fondo cómo cuidar la piel de la mano de Mencía Hermosa, farmacéutica experta en cosmética. Como complemento a la Feria, durante la tarde del Sábado Santo estará abierto el servicio de barra del Palacio de Montarco.