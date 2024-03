¡Oh!, Dios, eterno poderoso

rey de todos los universos,

tuyos son los tiempos y los mundos

las vidas y las muertes,

cuanto existe y no existe

Tú, Padre y Madre,

apiádate de tus hijos

que son de tu seno, esencia y sangre.

-

A bien tuviste sembrar tu semilla en la tierra

y un hermoso lugar elegiste,

cuyo nombre en ti mismo encierra

esa joya que ofreciste,

convertida en piedra

y redimiste.

-

Eres amor y eres odio

risa y llanto,

polvo a veces y a veces flor

y una estrella en su esplendor,

convertida en piedra

bella, radiante y de un inigualable resplandor.

-

Aunque no me nombres, sé que me conoces

pues tú pusiste en mi corazón,

esa semana con que reconoces

la misión, la vida y la pasión,

con que el arte exhibe a voces

pleno de dignidad y pasión.

-

Me postraré ante ti, ante tu historia y temor

cargaré con tu cruz, con tu espina y dolor,

vestiré mi razón de oscuridad y de luz

y ante el agua fría y el fuego en ardor,

dejaré mi rastro tras un corredor

de los colores presentes tras su trasluz.

-

Te llamo Ciudad Rodrigo y vivo contigo estos días

sin principio y sin fin te bendigo,

me santiguo con las melodías

que hacen que vibre contigo,

y tu nombre me da garantías

al saber que caminas conmigo.

-

A ti te proclamo

Ciudad...Semana Santa,

quién, te creó y bautizó

qué, te mira y se encanta,

y te confirmó,

en arte puro, elegante, distinguida y alta,

-

Por cada paso que pasa yo doy un paso

y tus reliquias traspasan,

con una atención muy despacio

las calles, tejados, que abrazan,

ese entorno abierto y cerrado

que se miran, se besan y casan.

-

Ciudad Rodrigo

vives tu Santa Semana a golpe de reloj y campana,

luna y sol gozosos

y una entrega que ensalza,

y reza con fervor glorioso

a esa imagen que danza,

en espíritu, a saber, maravillosos

cada ángel al que alcanza.

-

Sin estar, estoy ahí

Ciudad Rodrigo mi amor,

viviendo lo que ya vivió

Ese....que entre la Tierra y el Cielo descansa.